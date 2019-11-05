Zorlu takvim

Sarı-lacivertli takım, ligin 10. haftasında önemli bir fırsatı kaçırdı. Kasımpaşa maçıyla beraber milli takım arasına girecek Fenerbahçe’de daha sonra zorlu bir takvim geliyor. Ligin formda ekiplerinden Yeni Malatyaspor’a karşı deplasmanına gidecek sarı-lacivertli takım, daha sonra alt sıralardan kurtulmak isteyen Göztepe’ye konuk olacak.



2 hafta üst üste dış sahada oynayacak Ersun Yanal’ın takımının bir sonraki deplasmanı kış mevsiminde Sivasspor olacak. Ligin iyi takımlarından Sivasspor’a konuk olacak Fenerbahçe, içeride ezeli rakibi Beşiktaş’ı ağırlayacak.



17. haftada ise yılbaşından iki gün önce 29 Aralık’ta alt sıralardan uzaklaşmayı isteyen Çaykur Rizespor’a karşı deplasmana gidilecek. Son derece zorlu bir takvime girecek sarı-lacivertliler, bu arada kupada da rakibini bekleyecek.

Puan riski

Sarı-lacivertliler, ligde 10. haftada 3 yenilgiyle 17 puanda kaldı. Son 5 yıldır kupa dahi kazanamayan Fenerbahçe, şampiyon olmadan geçirilen sezonlardaki gibi istikrarsız bir 10 hafta geçirdi.



En son Ersun Yanal’la 2013-14 sezonunda şampiyon olan sarı-lacivertli kulüp, daha sonra 2014-15 sezonunda İsmail Kartal’la ilk 10 haftada 20 puan toplamış ancak sezonu 2. sırada bitirmişti. 2015-16 sezonunda bu kez Vitor Pereira ile 21 puan toplayan Fenerbahçe, yine sezon bitiminde 2.’likte kalmıştı.

2016-17 sezonunda Dirk Advocaat ile aynı süreci 18 puanla bitiren sarı-lacivertliler, 34. haftada 3.’lükte idi. 2017-18 sezonunda Aykut Kocaman’la 10 haftada 17 puanda kalan Fenerbahçe, ligi 2. noktaladı.



Geçen sezon da Phillip Cocu ile 10 haftada tarihinin en kötü sonucu alınarak, 9 puan toplanabildi. Ersun Yanal ise 10 haftada 17 puanda kaldı. Yanal, 2014’te şampiyonluk kazandırırken, ilk 10 haftada 25 puan toplamıştı.