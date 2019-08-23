Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un cinayetine spor camiası da tepkisiz kalmadı.

Fenerbahçe

Sarı-lacivertli ekip attığı tweetle eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine tepki gösteri.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda; 'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!'' denildi.

Trabzonspor

"Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut"

Beşiktaş

“Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız! #EmineBulut”

Başakşehir

Sivasspor

'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz. #EmineBulut #DemirGrupSivasspor'