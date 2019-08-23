Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki
Spor camiasının farklı fertleri sosyal medya üzerinden, eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut için paylaşım yaptı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un cinayetine spor camiası da tepkisiz kalmadı.
Sarı-lacivertli ekip attığı tweetle eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine tepki gösteri.
Fenerbahçe yaptığı paylaşımda; 'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!'' denildi.
Trabzonspor
"Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut"
Beşiktaş
“Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız! #EmineBulut”
Başakşehir
Sivasspor
'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz. #EmineBulut #DemirGrupSivasspor'