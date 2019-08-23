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23.08.2019 - 10:12

Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Spor camiasının farklı fertleri sosyal medya üzerinden, eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut için paylaşım yaptı.

Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un cinayetine spor camiası da tepkisiz kalmadı.

Fenerbahçe

Sarı-lacivertli ekip attığı tweetle eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine tepki gösteri.

Fenerbahçe yaptığı paylaşımda; 'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!'' denildi.

Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Trabzonspor

"Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut"

Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Beşiktaş

“Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız! #EmineBulut

Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Başakşehir

Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Sivasspor

'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin artık son bulmasını, faillerin en ağır şekilde cezalarla yargılanmasını diliyoruz. #EmineBulut #DemirGrupSivasspor'

Spor camiasından Emine Bulut cinayetine tepki

Skorer Tv Haber Bülteni - 23 Ağustos 2019
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