Akdeniz'in en iyi kruvaziyer rotası Türkiye

1998 senesinden bu yana okuyucularının oyları ile çeşitli kategorilerde sektörün en iyilerini belirleyen Porthole Cruise Magazine, Türkiye’nin en iyi Cruise destinasyonu seçildiği haberini Kasım-Aralık sayısında ve Porthole.com web sitesinden duyurmuştu. Bunun üzerine, 2018 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan bir Japon yatırımı olan Cruise Planet markası, Türkiye’de yatırımlarına hız verme kararı aldı.



Bu yıl 40. yılını kutlayan dünya devi bir Japon markası HIS Global’in Japonya’da doğan, yıllardır cruise sektöründe bilinen global markalarından olan Cruise Planet, çok yakın bir zamanda İstanbul Nişantaşı’nda misafirlerine alışılmışın dışında, çok farklı bir anlayışla hizmet vereceği bir cruise showroom’u olan The House of Cruising Nişantaşı’nı açacağını duyurdu.



Cruise Planet Müdürü Onur Ovacık, “Global pazarda söz sahibi bazı Cruise şirketlerine ait gemilerin İstanbul’a 2020 başlangıç olmak üzere, 2021’de de yoğun olarak gelecek olmaları, merkezimiz Japonya’da da memnuniyetle karşılandı. Bu gelişmelerden de aldığımız güç ile Türkiye’yi cruise başkenti yapma hedefimiz için durmaksızın ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.