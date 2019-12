Hilton'dan Adana'ya yeni otel

DoubleTree by Hilton Adana’nın kapıları bugün misafirlerine açıyor. Hilton, pazar lideri 17 markasından biri olan DoubleTree by Hilton ile Adana’ya ilk kez giriş yapıyor.

DoubleTree by Hilton Adana otelinin Genel Müdürü Cemal Hoşgül ‘’Hilton’un sunduğu DoubleTree’nin misafirperverliğini Adana’nın canlı iş, eğlence ve alışveriş bölgesi olan Ziyapaşa bölgesine getirdiğimiz için çok mutluyuz. Misafirlerimizi, sembolümüz olan çikolata parçacıklı sıcak DoubleTree by Hilton kurabiyemiz ve Hilton misafirperverliği ve özenli hizmeti ile karşılayacağız.” dedi.

DoubleTree by Hilton Adana, zarif dekorasyona sahip ikisi süit olmak üzere toplam 100 odasıyla misafirlerini ağırlayacak. Hilton için özel olarak üretilen konforlu yataklar, ergonomik çalışma alanları ve ücretsiz Wi-Fi imkanı ile misafirlerinin rahatı için her detayı düşünen DoubleTree by Hilton Adana; jakuzili köşe delüks ve süit odalarıyla da lüks bir konaklama deneyimi yaşatıyor.

Kapalı bir yetişkin havuzu ile çocuk havuzunun bulunduğu modern sağlık kulübü; Türk hamamı, buhar odası, sauna ve masaj odalarını içeren SPA tesisinin yanı sıra, düğünler, iş toplantıları ve özel organizasyonlar için mükemmel bir seçim olarak ön plana çıkan son teknoloji ile donatılmış toplam 648 metrekare büyüklüğe sahip iki adet toplantı odası DoubleTree by Hilton Adana’nın öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

Otelin kaliteli servis anlayışı ile hizmet veren yeme-içme mekanları da lezzet tutkunlarını bekliyor. Dünya mutfağının yanı sıra Türk mutfağından lezzetlere yer veren Big Chefs gün boyunca misafirlerini ağırlıyor. Birbirinden özel lezzetleri deneyimleyebileceğiniz The Tree Lobby&Lounge Bar ile “Kırmızı Dokunuş”, “Kavundaki Gölge”, “Uçan Ruh” ve “Fesleğen Bebek” gibi yaratıcı kokteylleri ile ön plana çıkan Lush Up Lounge Bar&Cafe, DoubleTree by Hilton Adana’nın favori mekanları arasında yer alıyor.

Adana şehrinin tam kalbinde, tarihi tren garına yakın mesafede konumlanan DoubleTree by Hilton Adana, iş ve eğlence merkezlerinin yanı sıra şehrin tarihi ve turistik noktalarına da kolay ulaşım imkanı sunuyor. Adana Uluslararası Havaalanı'na ise 8 dakika mesafede bulunuyor.