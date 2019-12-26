Otantik Gemi Hotel’de Eşsiz Bir Konaklama Deneyimi

Bursa’daki Otantik Gemi Hotel’de konaklama deneyimi yaşamak için linki tıklayın.

Otantik Gemi Hotel modern dekorasyonu, 5 yıldızlı otel konforu ve nostalji ile harmanlanmış odalarıyla denizin ortasında size unutulmaz bir tatil keyfi yaşatıyor. Bu otelde gece yıldızları net görebilecek, güne deniz manzarasının maviliğini izleyerek başlayacaksınız. Üstelik enfes kahvaltıyla sabahlarınızı taçlandıracaksınız. Sizin konforunuz için geminin şık odalarında rahat yataklar, şık banyolar, uydu tv yayını, mini bar, çelik kasası ve internet hizmeti de bulunmaktadır.

Bursa, Mudanya’da bulunan Otantik Hotel’de yerinizi ayırtmak için linki tıklayın.

Otantik Gemi’nin hikâyesi de insanı çok etkiliyor. Gemi 45 yıl, Kadıköy-Eminönü-Sirkeci hattında yolcu taşır. 2006 yılında Türkiye Denizcilik İşletmelerinden emekli olur. Hurdaya çıkarılan gemi, Güzelyalı Belediyesince satın alınıp beldeye getirilir.

İki yıl emek harcanarak Mimar Hulki Türe tarafından restore edilen Turan Emeksiz Yolcu Gemisi, şimdi Gemi Hotel olarak hizmet veriyor. Bursa Güzelyalı Yat Limanı’nda demirleyen gemi, orijinal yapısına sadık kalınarak konforlu ve şık bir otele dönüştürülmüş. Otantik Gemi Hotel adı ile işletmeye açılan gemi, denizin ortasında konaklamak ya da keyifli organizasyonlara imza atmak için ideal bir yer.

Bursa merkezden araç ile 20 dakikalık mesafede bulunan otel, Güzelyalı feribot iskelesinden 5 dakikalık yürüyüş mesafesindedir. Bursa’da tatil yapmak isteyenlere özel bir deneyim yaşatan Otantik Gemi Hotel’de konaklamak için linki tıklayın.