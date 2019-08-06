Google'a giren burç tarihlerini arıyor

Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları arasında Konut Kredisi Hesaplama, Sigara Fiyatları, Burçların Yeni Tarihleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Salda Gölü ilk sıralarda yer aldı.

Konut kredisi hesaplama

Sigara fiyatları

Burçların yeni tarihleri

MTV

Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Miray Daner

Cengiz Sezici

İstanbul İzmir Otoyolu, otoban ücretleri

Pangolin pulu

Salda Gölü

YAŞ kararları 2019

Otobüs yangını

Cüneyt Cebenoyan

RTÜK

FED faiz kararı

Ebru Polat, Hadise Reynmen dans

Hazal Kaya, Ali Atay

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak?

Ceza

Erzurum deprem

Mustafa İslamoğlu

ÖSYM YKS tercih sonuçları

LGS nakil sonuçları

Engin Nurşani

Tuvana Türkay

Cesur Turgay

Enver Paşa

Osaka

Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?

Doğalgaz zam