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    HaberlerTeknolojiGoogle'a giren burç tarihlerini arıyor
    06.08.2019 - 08:18| DHA

    Google'a giren burç tarihlerini arıyor

    NASA tarafından yapılan yeni burç tarihleriyle ilgili açıklama Google Arama Trendleri’ne de damgasını vurdu.

    Google'a giren burç tarihlerini arıyor

    Geçtiğimiz haftanın en popüler Google aramaları arasında Konut Kredisi Hesaplama, Sigara Fiyatları, Burçların Yeni Tarihleri, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Salda Gölü ilk sıralarda yer aldı.

    Konut kredisi hesaplama
    Sigara fiyatları
    Burçların yeni tarihleri
    MTV
    Hilal Altınbilek, Kubilay Aka, Miray Daner
    Cengiz Sezici
    İstanbul İzmir Otoyolu, otoban ücretleri
    Pangolin pulu
    Salda Gölü
    YAŞ kararları 2019
    Otobüs yangını
    Cüneyt Cebenoyan
    RTÜK
    FED faiz kararı
    Ebru Polat, Hadise Reynmen dans
    Hazal Kaya, Ali Atay
    Bayram tatili 9 gün olacak mı?
    Okullar ne zaman açılacak?
    Ceza
    Erzurum deprem
    Mustafa İslamoğlu
    ÖSYM YKS tercih sonuçları
    LGS nakil sonuçları
    Engin Nurşani
    Tuvana Türkay
    Cesur Turgay
    Enver Paşa
    Osaka
    Bayram ikramiyesi ne zaman yatıyor?
    Doğalgaz zam

    Temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde temizlik işçisi çöpte bulduğu Türk Bayrağını öpüp cebine koyduğu cep telefonu kamerasında görüntülendi.
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