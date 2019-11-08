Mobil dünyanın yarını

Türkiye’de mobil dünya hızlı gelişimini sürdürüyor. Cep telefonuyla başlayan devrim son sürat devam ediyor. İletişim teknolojileri ilerlerken yeni teknolojilerle de hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Bugün ülkemizde 4.5G deneyimini en üst düzeyde yaşarken, bir sonraki teknoloji olan 5G için ise hazırlık yapıyoruz.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de cep telefonu abone sayısı her geçen gün artıyor. Son verilere göre, dünyada 2015 yılında 4.15 milyar olan cep telefonu kullanıcı sayısı, 2019 yılında 53 milyon artarak 4.68 milyara ulaştı. Bunun 2020’ye kadar 4.78 milyara ulaşması bekleniyor.



81.6 milyon abone



Türkiye’de ise ilk cepten telefon konuşması 1994 yılında yapıldı. İlk konuşmayı zamanın Cumburbaşkanı Süleyman Demirel gerçekleştirmişti.

Ülkemizde de o günden beri bu alanda çok hızlı gelişmelere tanık olduk. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan 2019 yılı ikinci çeyrek raporuna göre, 2019’da sabit abone sayısı 11.5 milyon, mobil abone sayısı ise 81.6 milyon oldu. Mobil penetrasyon oranı yüzde 99.5 olurken, makinelerarası (M2M) abone sayısı ve 0-9 yaş aralığındaki nüfus çıkarıldığında mobil penetrasyon oranı yüzde 113.7 oldu. 2019 yılı ikinci çeyreğinde, 476 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında da ilk sırada yer aldı. Bu dönemde yaklaşık 2.9 milyon abone numarasını taşımış olup bugüne kadar taşınan numara sayısı toplamda yaklaşık 128.8 milyona ulaştı.



Fiber altyapı gelişti



Genişbant verilerine bakıldığında ise, 13.8 milyonu sabit abone, 61.5 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 75.3 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılmış. 1 Nisan 2016’da ülkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G hizmetinin abone sayısı, 2019 haziran ayı sonunda 73.4 milyonu geçti. Ancak bazı vatandaşlarımızın cihazı veya sim kartının 4.5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı ise yaklaşık 43.6 milyon olarak gerçekleşti. Fiber altyapı açısından ise, bir önceki yılın aynı döneminde 338.068 kilometre olan fiber uzunluğu, 2019 yılı ikinci çeyreğinde 364.549 kilometreye ulaşmış ve yüzde 8 oranında bir artış göstermiş.



İnternette artış var



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı için internet kullanımı oranlarını açıkladı. Türkiye’de internet kullanan bireylerin oranı yüzde 75.3 oldu. Buna göre internet kullanımı 2019 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 75.3. Bu oran bir önceki yıl yüzde 72.9’du. İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 81.8 iken kadınlarda yüzde 68.9 oldu.



Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre hanelerin yüzde 88.3’ünün evden internete erişim imkânına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir önceki yılda yüzde 83.8 idi. Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2019 yılında yüzde 87.9 oldu.



Buna göre hanelerin yüzde 49.1’i sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu internet, fiber) ile internete erişim sağlarken, yüzde 86.9’u mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir önceki yıl yüzde 82.5 olarak gözlendi.



Çok hızlı benimseniyor

Ericsson açıkladığı Mobilite Raporu’nda dünyada 5G’nin durumunu ele aldı. Rapora göre, 5G beklenenden daha hızlı benimseniyor. Raporun sunduğu veriler şöyle: “5G’nin 2024’de 1.9 milyar aboneye ulaşması bekleniyor. Bunda operatörlerin 5G kurulumlarına hız vermesi ve kullanıcıların 5G’ye uyumlu cihazlara geçişi önemli rol oynuyor. 2024 sonuna kadar dünya nüfusunun yüzde 45’inin 5G kapsama alanında olması bekleniyor. Yine 2024’de 5G şebekelerinin küresel mobil trafiğin yüzde 35’ini taşıyacağı öngörülüyor. Farklı pazarlardaki iletişim hizmeti sağlayıcıları, 5G’ye uyumlu akıllı telefonların piyasaya sunulmasıyla beraber 5G’ye geçiş yaptı. 5G adaptasyonunu hızlandıran en önemli faktörlerden biri de çip ve cihaz tedarikçilerinin taahhütleri. Ana spektrum bantlarına uyumlu akıllı telefonların bu yıl piyasaya sürülmüş olması planlanıyor. 5G cihazlarındaki artışın da etkisiyle, 2019 sonuna kadar dünya genelinde 10 milyonun üzerinde 5G abonesi olacağı tahmin ediliyor. 5G’ye en hızlı adapte olacak pazar ise Kuzey Amerika. Kuzey Amerika’daki 5G abone oranının 2024 sonuna kadar yüzde 65’e ulaşacağı tahmin ediliyor. Kuzey Amerika’yı yüzde 46’lık oranla Kuzey Doğu Asya ve yüzde 40’lık oranla Avrupa takip ediyor.”



5G hızıyla geliyor



2020 yılına yaklaşırken ise, artık ülkemizde 5G’yi konuşuyoruz. Yeni nesil iletişim teknolojisi 5G, mobil haberleşmenin bir sonraki aşaması. 5G, hayatımızın günlük işleyiş şeklini değiştirmeye geliyor. Bu değişikliklere hazırlanmak için de 5G’nin ne olduğunu, önemini ve geleceğimizi nasıl etkileyeceğini bilmemiz gerekiyor. 3G’den 4.5G’ye geçişte konuştuğumuz hız ve kapasite artışı, son kullanıcının hissedebileceği düzeyde fark yaratmış ancak yarattığı fark bununla sınırlı kalmıştı. Dünyada gelişmiş ülkeler bu teknolojiye geçmeye başladı. 5G’nin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği ve Avrupa Birliği tarafından 2020 yılına kadar tamamlanması ve kullanılmaya başlanılması öngörülüyor. Ülkemizde de BTK’nın düzenleyeceği frekans ihalesinin ardından kurulacak uyumlu baz istasyonlarıyla kullanılabilir hale gelecek. 2020 Mart ayında BTK tarafından yapılması beklenen 5G ihalesinde operatörler aynı 4.5G’de olduğu gibi ilgili frekans bantlarını paylaşacak. Türkiye’nin, dijital dönüşümü hızlandırma ve 5G’ye geçen ilk ülkeler arasında olma hedefi var. Operatörler de bu teknolojiye tüm güçleriyle hazırlanıyorlar.



2 dakikada film indir



5G, çoğalan iletişim ihtiyaçlarına tatmin edici düzeyde cevap verecek bir teknoloji. Hayatımızın her alanına daha fazla hız getirecek. 5G’yle çok yüksek boyutlu bir filmi ortalama 2 dakika gibi bir sürede cihazlarımıza indirebileceğiz. Hastanedeki bir doktor ambulanstaki bir hastaya uzaktan tıbbi müdahalede bulunabilecek. Trafik bilgilerinin eşzamanlı olarak koordinasyonu sayesinde trafikte daha iyi bir kontrol ve planlama sağlanabilecek... Gecikme oranları da düşecek.



Yerli baz istasyonu



5G teknolojisi için iyerli baz istasyonu da kullanılıyor. Aselsan, mobil iletişim operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’la 4.5G şebekesinde kullanılacak ilk yerli baz istasyonu anteni için iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bunların teslimleri de başladı. ULAK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının desteğiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın koordinasyonunda, Aselsan’ın yükleniciliğinde Netaş ve Argela’nın katkılarıyla Türk mühendislerince geliştirilen ilk milli baz istasyonu. ‘Türkiye’nin 5G ve ötesi için iletişim gücü’ sloganına sahip. Evrensel Hizmet Projesi kapsamında birinci fazda 508, ikincide 326 olmak üzere 834 ULAK baz istasyonu siparişinin teslimatını tamamladı.