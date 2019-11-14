Motorola, Razr'ı duyurdu! İşte fiyatı ve özellikleri

2019 yılı akıllı telefon sektörü için bir hayli hızlı geçti. Şirketler yeni teknolojilerini birbirlerinin peşi sıra piyasaya sürdü ve sektördeki rekabet biraz daha yükseldi. Ayrıca 2019 yılında Samsung ve Huawei gibi teknoloji devleri, katlanabilir akıllı telefonlarıyla da tüketicileri cezbetmeye çalıştılar. Görünen o ki katlanabilir akıllı telefonlar artık hayatımızın bir gerçeği ve ilerleyen dönemlerde diğer akıllı telefon üreticileri de katlanabilir telefonlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.

Şimdi ise bir dönemlerin en popüler cep telefonu üreticilerinden Motorola, yeni bir katlanabilir ekranlı telefonla tüketicilerin karşısına çıktı. "Razr" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon modeli, retro bir görünüme sahip olsa da günümüz teknolojileriyle harmanlanmış bir yapıya sahip.

Motorola Razr tasarımı

Motorola'nın katlanabilir ekranlı yeni telefonu Razr, 6.6 inç boyutunda ve 21:9 ekran oranına sahip. Yeni telefonunda OLED ekran kullanan Motorola, tüketicilere 2142 x 876 piksel çözünürlük sunacak. Telefon, Samsung Galaxy Fold'un tam aksine yukarıdan aşağıya doğru katlanıyor. Motorola, Razr'ın katlanabilir ekranını geleneksel kapaklı telefonlardakine benzer bir çıkıntıyla destekliyor.

Tüketiciler, telefonu katladıktan sonra ikinci ekranı kullanabiliyorlar. Bu ekran, 2.7 inç boyutunda ve GOLED yapısında. Motorola bu ikinci ekranın çözünürlüğünün 600 x 800 piksel olduğunu söylüyor. Tüketiciler bu ekran yardımıyla Razr üzerindeki temel işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar ve kameralarını bu ekran üzerinden kullanabiliyorlar.

Motorola Razr'ın tasarımında dikkat çeken bir diğer önemli nokta ise menteşeler. Mühendisler, telefonun menteşelerini tamamen gizlemişler ve böylelikle dış ortamdan herhangi bir şekilde menteşelere erişilemiyor. Aslına bakacak olursak bu çok önemli bir konu çünkü bu tip akıllı telefonlarda menteşe gizlenmediği zaman istenmedik sorunlar oluşabiliyor. Bu karar, telefonun toz ve sudan zarar görmemesi için mantıklı bir hareket gibi görünüyor.

Teknoloji devinin yeni katlanabilir akıllı telefonu 2.2 GHz'lik Snapdragon 720'den güç buluyor. Bu güç, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla da destekleniyor. Fakat bu telefona sahip olmanız halinde 128 GB ile yetinmek zorundasınız çünkü Razr, microSD kart desteğine sahip değil. Tüm bunlara ek olarak Razr, 15 watt TurboPower hızlı şarj destekli 2.510 mAh bataryaya sahip.

Motorola Razr'ın ana arka kamerası 16 megapiksel çözünürlüğünde. Ekranın üzerinde bulunan ikincil kamera ise tüketicilere 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca, Motorola'nın yeni katlanabilir telefonu herhangi bir SIM girişine sahip değil. Yani bu telefonu kullanabilmeniz için E-SIM kullanmak durumundasınız.

Motorola Razr teknik özellikleri



Ekran: 6.6 inç boyutunda, 2142 x 876 piksel çözünürlüğünde OLED

İşlemci: 2.2 Ghz Qualcomm Snapdragon 720

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB (microSD desteği bulunmamaktadır.)

Arka Kamera: 16 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 15 watt hızlı şarj destekli 2.510 mAh

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Renk: Noir Black