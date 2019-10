She Can Game On Kadın PUBG Turnuvası

Lenovo Game On’da She Can Game On başlığı altında kadınlara özel olarak düzenlenen PUBG turnuvasına Burcu Esmersoy, Çiğdem Batur, Damla Sönmez, Gonca Vuslateri ve Duygu Köseoğlu gibi isimler katıldı.

Etkinlik kapsamında e-Spor ve oyun dünyası hakkında kısa demeçler veren ünlüler, turnuvada kıyasıya yarıştı.

Burcu Esmersoy: Bebeleri pistten alalım!

Burcu Esmersoy etkinlikle ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: “Ben tabii ki oyun oynuyorum. Daha doğrusu şöyle, spor spikerliğinden gelen bir oyun merakım var. Ama bizim zamanımızda yalnızca Fifa vardı. Hala Fifa oyununda fena değilim, gayet iyi sayılırım kadınlar arasında. Ama PUBG’de o kadar değilim. Bunu net olarak söyleyeyim. Bilgisayar oyunlarına da çok fazla vaktim olmadığı için kusuruma bakmasın kimse ama elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz. Herhangi bir hırsım ve iddiam yok, bunu baştan söyleyeyim. Ben buraya sonuncu olmaya geldim.”

“Burada PUBG yerine Fifa oynansaydı iddialı olur muydunuz?” sorusuna ise Burcu Esmersoy, “Evet, tabii ki de. Neydi ‘Bebeleri pistten alalım.’ iddialı açıklamalar falan yapabilirdim. Şu an asla öyle iddialı açıklamalara falan girmem. Çünkü kendimi biliyorum, en azından.” Şeklinde yanıt verdi.

Damla Sönmez: VR oyunlarına bağımlıyım

Damla Sönmez ise, “Ben bugün inanılmaz heyecanlıyım. Geldiğimden beri de çenem durmuyor, zaten. Bilgisayar oyunlarıyla, çocukluğumda vardı aram. Biraz oynuyordum. Şu anda ama bu VR meselesine bayılıyorum. Kadıköy’de küçücük bir stüdyo var. Bir apartman dairesi, üç tane odasının duvarlarını minderlerle kaplayıp, VR stüdyosuna çevirmişler. Google Maps’in programından, John Wick’in oyununa kadar bir sürü oyun var. “

“Bu aralar çok yoğunluktan dolayı gidemedim ama geçen sene şöyle bir rutinimiz vardı; her hafta birileri bizim bir okçuluk oyunumuz vardı. Orklardan köyümüzü koruyorduk. Her hafta birileri bizim rekorumuzu kırıyordu. Gidip o rekoru ikiye, üçe katlayıp puan tablosunu orada bırakmadan çıkmıyorduk. Bağımlılık halindeydi.” İfadelerine değindi.

Gonca Vuslateri; Sağlam bir oyuncuyum!

Gonca Vuslateri turnuva kapsamında, “Hiçbir şey için hiçbir zaman iddialı değilim. Ama sağlam bir oyuncuyum. Bu oyunla ilgili çok yeni her şey hayatımda. O yüzden çok iddialı değilim.

Duygu Köseoğlu: Ben sektörün içinden gelmiş birisiyim

Twitch Kraliçesi lakaplı Duygu Köseoğlu’da etkinliğe katılanlar arasında yerini aldı ve Milliyet teknoloji mikrofonuna çok özel açıklamalarda bulundu. YouTuber ve Twitch yayıncısı Duygu Köseoğlu, “Ben sektörün içinden gelmiş birisiyim. Nasıl içinden gelmiş birisiyim? Ben daha canlı yayınlara başlamadan önce garsonlukta yaptım, internet kafelerde de çalıştım, orada kasiyerlik yaptım. Hatta bir tane oyun tanıtımı vardı; Bütün internet kafeleri falan gezmiştik. Oyuncunun yapısını ve oyunu seven kişilerin yapısını çok iyi biliyorum. Oradan geldiğim için de hem nereden geldiğimi unutmuyorum, canlı yayın yaptığım yere de geri döndüm. YouTube ayrı bir şekilde ilerliyor, Twitch ayrı bir şekilde ilerliyor.” açıklamasını yaptı.

Kazanan ikili: Çiğdem Batur ve Neslişah Demir!

Turnuvayı kazanan ikili Çiğdem Batur ve Neslişah Demir oldu. Galibiyet konuşmasında Çiğdem Batur, “Bu çok acayip bir his. Yani zaten buraya geldiğimde dedim ki, mutlaka kazanmam lazım bu oyunu. Çünkü sabahlara kadar oynuyorum. Bunun bir karşılığında da herhalde burada kazanmam gerekiyordu. Neslişah’la beraber dedik ki; kazanacağız. Başka ihtimal yok. Buradakilerin hepsini, teker teker alnından vurduk.” açıklamasını yaptı.

Neslişah demir ise, “Ben çok mutlu oldum. Zaten Lenovo Game On kadın turnuvası şampiyonu olduk. Bu çok güzel bir duygu, bizim için. Ünlülerle beraber, mutluyuz.” Şeklinde konuştu.