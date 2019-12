Umutcan Tütüncü Just Dance 2019 Dünya Şampiyonası'nı anlattı

1- Justdance macerası senin için nasıl başladı?

- Hayatım boyunca çok sakin, hareketsiz ve enerjisi olmayan bir çocuktum. Sürekli bilgisayar oynuyor ve yemek yiyordum. Kısaca sağlıksız bir yaşam sürüyordum diyebilirim. 2014 yılının Mayıs ayında bacağımdaki tümör yüzünden kısa bir süre yürüyememe problemi yaşadım. Devamında ise her ne kadar ameliyat olup tümörden kurtulsam dahi çocukluğun da etkisiyle bu durumu fazlaca ciddiye aldım ve üzüldüm. Aslına bakarsanız böyle bir durumda herkes üzüleceğini düşünüyorum.

Daha sonra ameliyat oldum ve kendime bir söz verdim; artık ne olursa olsun hayatıma hareket gelmeliydi, yani bir şeyler yapmalıydım. Bununla beraber hayatımda bu gibi kararlar alsam dahi henüz vazgeçemediğim alışkanlıklarım da vardı, hala oyun oynamayı çok seven bir çocuktum.

Bir gün oyun satın almak için MediaMarkt mağazasında dolaşırken gözüme Just Dance isimli oyun çarptı ve almaya karar verdim. Bu oyunu alırken özel günlerde ailemle ve arkadaşlarımla oynama amacıyla almıştım. Fakat oyunla zaman geçirdikçe işler ilerledi ve dansa yeteneğim olduğunu keşfettim. Bugün de buralara kadar geldim. Bu süreçte bana destek oldukları için aileme ve arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum.

2- Dünyada kaç kişi bu oyunu profesyonel anlamda oynuyor ve yarışmalara katılıyor?

- Oyunu oynamak isteyen herkes bir ücret ödemeden profesyonel anlamda yarışmaya başvurabilir. Bunun için yapması gerek şeyse online turnuva zamanlarını takip edip, siteden turnuvaya katılmak. Bu yarışmaların devamında binlerce insan arasından ilk 18’e girmeyi başaranlar ise yurt dışına, Büyük Final’e gidiyor.

3- Yarışma sürecinde yaşadıklarından bahseder misin? İlginç bir anın var mı?

- Aslında oldukça stresli, gergin fakat bir o kadar da eğlenceli geçen bir süreçti. Bugün bakınca o günleri özlediğimi söyleyebilirim.

İlginç bir anı olarak; bir dansta puan yapabilmek için yaklaşık 3 hafta boyunca çalıştığımı hatırlıyorum, fakat ne kadar çalışsam da becerememiştim. Ben tüm bunları yaşarken dans konusunda çok geçmişi olmayan annem gelmiş ve benim haftalardır çıkaramadığım hareketi 15 dakikada yapmıştı. Bu anın şaşkınlığını hala atamıyorum.

4- Yeni versiyonda senin de bir karakter olarak yer aldığını duyduk, bunun hakkında ne söylemek istersin?

- Evet, artık ben de oyunda yer alan, oynadığımız karakterlerden biriyim. Üstelik birçok şarkıda varım. Bu benim için oldukça gurur verici bir gelişme. Bu nedenle Handclap ve Swish Swish şarkılarında benim dansımı da oynamayı lütfen unutmayın 

Tüm bunlara ek olarak bir gelişme daha var, çok yakında yeni ve sürpriz bir şarkım geliyor.

5- Bu oyun, kazandığın yarışma yani tüm süreç sana ne kattı? Şu an neler yapıyorsun?

- Yaşadığım tüm bu sürecin bana oldukça fazla deneyim kattığını söyleyebilirim. En önemlisi artık hayatım eğlence dolu! Üstelik artık hem Türk hem de yabancı bir sürü arkadaşım da var. Kısacası bu deneyim; benim yeni ortamlara girmemi ve sosyalleşmemi sağladı. Etkinlikler yapıp daha çok insanla, güzel anılar biriktirmeme yaradı. Aynı zamanda adımın duyulmasını, öğretmen olmamı ve mükemmel öğrencilere sahip olmamı sağladı. Aslında buna benzer birçok güzel anım varken bunlar aklıma ilk gelenler… Özetlemek gerekirse bu yarışma; benim hayallerimi gerçekleştirmemdeki ilk ve en önemli basamak oldu.

Bu nedenle ben de diyebilirim ki her ne hayal ederseniz edin, onun üstüne gidin ve bunun gerçekleşmesi için çok çalışın. Bir gün mutlaka sarf ettiğiniz bu emeklerin karşılığını alacaksınız.