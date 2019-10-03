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    HaberlerOyun HaberleriEA 1 ay boyunca ücretsiz Origin üyeliği veriyor!
    03.10.2019 - 16:25 |

    EA 1 ay boyunca ücretsiz Origin üyeliği veriyor!

    EA tarafından sunulan oyun servisi Origin, bir aylığına ücretsiz oldu. İçerisinde birbirinden popüler oyuna sahip olan çevrimiçi oyun servisi, kullanıcılarını iki aşamalı kimlik doğrulama sistemine teşvik etme amacıyla 1 aylık ücretsiz üyelik sözü verdi.

    EA 1 ay boyunca ücretsiz Origin üyeliği veriyor!

    EA çevrimiçi oyun servisi Origin üzerinde iki aşamalı kimlij doğrulama sistemini yaygın hale getirmek için, yeni bir kampanya başlattı. Yapılan kampanyada ekim ayı içerisinde bu uygulamaya geçiş yapan kullanıcılara 3.99 euro değerindeki Origin Access Basic üyeliğini 1 ay boyunca ücretsiz verecek.

    Oyun devinin Ulusal Siber Güvenlik Bilinci Ayı doğrultusunda bu kampanyayı başlattığı ve böylece bu sistemin yaygınlaşması için kullanıcıları teşvik amacıyla böyle bir yola başvurduğunu söyleyebiliriz.

    Kullanıcıların bu sisteme geçip bir aylık ücretsiz üyelik sahibi olması için son tarih 31 Ekim olarak belirtildi.

    Oricin Access Basic üyeliği, yüzlerce oyuna ücretsiz erişim imkanı ve yeni çıkan oyunlar için de 10 saatlik demene ve erken erişim imkanı sağlıyor.

      3 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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