Football Manager 2020 ne zaman çıkacak?

Futbol takımı yönetip, kupadan kupaya koştuğumuz, senelerin eskitemediği serilerden biri olan Football Manager'ın yeni oyununun çıkış tarihi duyuruldu! "Football Manager 2020 hangi tarihte satışa sunulacak?" sorusunun cevabı!

Football Manager 2020, 19 Kasım'da PC ve Mac platformları için satışa sunulacak. Football Manager 2020'nin odak noktası, oyuncu gelişimi ve kulüp kimliği olacak. Oyuncular, eski oyunlara göre daha fazla kontrole sahip olacaklar. Bunlara ek olarak, maç motoru üzerinde yapılan geliştirmeler sayesinde daha iyi grafikler, yani daha gerçekçi bir atmosfer olacak.