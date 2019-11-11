God of War yönetmeninden sır dolu mesaj: God of War 5 mi geliyor?

2018'in en iyi oyunu seçilen ve PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen God of War yönetmeninden sır dolu mesaj geldi. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini meraka düşüren Cory Barlog acaba God of War 5'in ya da yeni bir ek paketin haberini mi verdi.

Cory Barlog Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda mors alfabesine benzer bir tweet attı ve bu tweette End Transmission (aktarım bitti) yazıyor. Henüz bu paylaşımın ne anlama geldiğini bilmiyoruz, fakat yeni bir oyunun habercisi olabilir.