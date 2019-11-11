11.11.2019 - 17:29 |
God of War yönetmeninden sır dolu mesaj: God of War 5 mi geliyor?
2018 yılının en iyi oyunu seçilen God of War, seriye yeni bir hikaye ve oynanış getirmişti. Sevilen oyunun yönetmeni olan Cory Barlog'dan sır dolu bir paylaşım geldi.
2018'in en iyi oyunu seçilen ve PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen God of War yönetmeninden sır dolu mesaj geldi. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini meraka düşüren Cory Barlog acaba God of War 5'in ya da yeni bir ek paketin haberini mi verdi.
Cory Barlog Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda mors alfabesine benzer bir tweet attı ve bu tweette End Transmission (aktarım bitti) yazıyor. Henüz bu paylaşımın ne anlama geldiğini bilmiyoruz, fakat yeni bir oyunun habercisi olabilir.