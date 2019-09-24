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    HaberlerOyun Haberleri Last of US Part 2'den yeni video ve çıkış tarihi geldi!
    24.09.2019 - 23:22 |

    Last of US Part 2'den yeni video ve çıkış tarihi geldi!

    Sony'nin State of Play etkinliğinde uzun zamandır beklenen Last of Us Part 2'den yeni video yayınlandı! Last of Us Part 2 nasıl olacak? Last of US Part 2 yeni video! Last of US Part 2 oynanış videosu!

    Last of US Part 2'den yeni video ve çıkış tarihi geldi!

    PlayStation'un merakla beklenen özel oyunu Last of Us Part 2'den yeni video yayınlandı! Aşağıdan yeni yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.

    Yeni yayınlanan videoda, uzun zamandır nerede olduğu merak edilen Joel'i de gördük.

    Last of Us Part 2 21 Şubat 2020'de raflardaki yerini alacak!

     

    Teknofest'te dikey hava tüneli ile uçtuk!Milliyet.com.tr Teknoloji Editörü Batuhan Dönertaş, bu sene ikincisi yapılan Teknofest'e gitti. Birbirinden farklı teknolojilerin yanı sıra dikey hava tünelini de test ettik.2019 yılında düzenlenen Teknofest'e gitmediyseniz, biz sizin için gittik ve oraları görebilmeniz için bir video düzenledik. İşte Teknofest 2019'da yaşananlar!
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