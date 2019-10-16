League of Legends telefonlar ve konsollar için duyuruldu!

Riot Games yetkilisi Michael Chow, League of Legends için uzun zamandır üzerinde çalışılan bir projenin sonuna geldiklerini, akıllı telefonlar ve konsollar için de League of Legends'ın piyasaya sunulacağını belirtti.

League of Legends: Wild isimiyle karşımıza çıkan projede, konsol ve mobil oyuncularda yeni bir deneyim yaşayarak League of Legends tadına erişecek. Açıklananlara göre Wild Rift'te 20 dakikalık kısa maçlar da bulunacak.

Riot Games tarafından yapılan açıklamalara göre, bilgisayar üzerinden oynayan kişiler yine bilgisayardaki rakiplerle karşılaşacaklar. Yani herhangi bir çapraz platform desteği bulunmayacak.

Grafiksel anlamda da yenilenen yapım, Wild Rift'te PC'de bulunan şampiyon ve kostümlerin tamamına sahip olmayacak, fakat oynanış mekanikleri tamamen aynı olacak.

League of Legends Wild Rift 2020 yılının son aylarında piyasaya sürülecek. Piyasaya sürülmeden önce ise alfa ve beta sürümleri karşımıza çıkacak.