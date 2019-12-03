PES 2020'ye Çağlar Söyüncü'nün yüzü ekleniyor!

Son dönemin en formda defans oyuncularından biri olan Çağlar Söyüncü, eFootball PES 2020'de rastgele bir yüz ile oyuna eklenmişti. Gösterdiği performans nedeniyle, kendine büyük bir takipçi kitlesi oluşturan Çağlar'ın yüzü yeni bir güncelleme ile birlikte eFootball PES 2020'ye aktarılacak.

Konami tarafından geliştirilen eFootball PES 2020'nin güncellemesiyle birlikte Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra, Elliot, Tomore, Choudhury, Mings ve Joelinton gibi oyuncularında yüzü aktarılacak.