PlayStation 5 PS4'ten eski konsol oyunlarını da çalıştıracak!

PlayStation 5'in çok daha gelişmiş teknolojik özelliklerle birlikte 2020 yılında piyasaya sürüleceği açıklandıktan sonra, ortaya çıkan dedikodular beklentilerin iyice yükselmesine sebep oldu. Uzun zamandır konuşulan geriye uyumluluk ile ilgili yeni ve heyecanlandıracak dedikodular ortaya çıktı.

Yeni konsolun ne zaman piyasaya çıkacağını bilsek de, teknik özellik konusunda çok resmi olmayan bir kaç bilgiye sahibiz. Çeşitli oyun yapımcılarının bu konularla ilgili açıklamaları olsa da Sony tarafından, resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni dedikodulara göre, uzun zamandır beklenen geriye uyumluluk özelliği PlayStation 5 ile birlikte gelecek. Hem de bu özellik PlayStation 4'ten daha eski konsolların oyunları için de geçerli olacak. Push Square isimli internet sitesinin yaptığı habere göre geriye uyumluluk özelliği PS5 ile birlikte gelecek. Fakat Hangi oyunlarda destekleneceği ise tam olarak belli değil ve Sony bu konudaki toplantılarına devam ediyor.