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    03.01.2020 - 15:49 |

    Rockstar Games kapanıyor mu?

    Son zamanlarda oyun dünyasının en çok konuşulan oyunlarından biri olan GTA 6'dan üzücü bir haber geldi. İddialara göre GTA 6'nın duyurulmasından sonra Rockstar Games kapanacak.

    Rockstar Games kapanıyor mu?

    Reddit üzerinden ortaya atılan bir iddiaya göre GTA 6 Rockstar Games'in son oyunu olabilir. Şu an için sadece iddia olan bu haberin ayrıntılarında, “noleaksherebruh” isimli bir Reddit kullancısı olduğunu ve herhangi bir resmi açıklama bulunmadığını ekleyelim.

    İddiaya göre Rockstar Games GTA 6'yı duyurup, faaliyetlerine son verecek. Oyunun bugüne kadar duyurulmamasının nedeni olarak da bu gösteriliyor. Yani kısacası Rockstar Games bugüne kadar en iyi yaptığı oyunu piyasaya sürecek ve sonrasında oyun geliştirmeyecek.

    Şirketin bünyesinde bulunan animasyon ekibinin çıkardığı işten memnun olmayan yönetim, yeni kişiler aradığı için GTA 6'nın geciktiği de iddialar arasında yerini buldu. 

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