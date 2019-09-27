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    HaberlerOyun HaberleriRockstar GTA ile ilgili bir duyuru yapabilir!
    27.09.2019 - 16:46 |

    Rockstar GTA ile ilgili bir duyuru yapabilir!

    Take-Two Interactive'ye bağlı olan Rockstar Games bildiğiniz gibi GTA serisinin ve Red Dead Redemption'un yapımcısı. Uzun zaman aralıklarıyla piyasaya oyun sürseler de bu oyunlar gerçekten kaliteli oluyor ve adından çokça bahsettiriyor. Rockstar Games, Avustralya'da aldığı bir sertifika yeni bir GTA oyununun duyurulabileceği yönünde dedikoduların çıkmasına yol açtı.

    Rockstar GTA ile ilgili bir duyuru yapabilir!

    Efsane oyun serilerinden biri olan GTA'nın yeni oyunu üzerinde çalışıldığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bu oyunun ne zaman çıkacağı ya da duyurulacağı hakkında en ufak bir bilgi bile yok.

    Rockstar Games'in Avustralya'da aldığı yeni sertifika sonrası, yeni GTA oyununun duyurulacağı ile ilgili iddialara sebep oldu. Fakat ortaya çıkan iddialarda maalesef, GTA 6 ya da GTA Online ile ilgili bir gelişme bulunmuyor. Rockstar Games beklenenin aksine GTA 3 ile ilgili bir duyuru yapacak.

    Dedikodulara göre Raockstar, yenilenmiş bir GTA 3 ya da GTA 3'ün Nintendo Switch sürümünü duyurabilir. Bu dedikodulardaki sebep ise alınan sertifikanın direkt olarak GTA 3 için olması. GTA 3'ün piyasaya çıkış tarihi olan 22 Ekim'de GTA 3 ile ilgili bir duyuru gelebilir.

    Rockstar GTA ile ilgili bir duyuru yapabilir

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