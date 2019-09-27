Rockstar GTA ile ilgili bir duyuru yapabilir!

Efsane oyun serilerinden biri olan GTA'nın yeni oyunu üzerinde çalışıldığı uzun zamandır bilinen bir gerçek. Fakat bu oyunun ne zaman çıkacağı ya da duyurulacağı hakkında en ufak bir bilgi bile yok.

Rockstar Games'in Avustralya'da aldığı yeni sertifika sonrası, yeni GTA oyununun duyurulacağı ile ilgili iddialara sebep oldu. Fakat ortaya çıkan iddialarda maalesef, GTA 6 ya da GTA Online ile ilgili bir gelişme bulunmuyor. Rockstar Games beklenenin aksine GTA 3 ile ilgili bir duyuru yapacak.

Dedikodulara göre Raockstar, yenilenmiş bir GTA 3 ya da GTA 3'ün Nintendo Switch sürümünü duyurabilir. Bu dedikodulardaki sebep ise alınan sertifikanın direkt olarak GTA 3 için olması. GTA 3'ün piyasaya çıkış tarihi olan 22 Ekim'de GTA 3 ile ilgili bir duyuru gelebilir.