Street Figther 2'de yapay zeka hile yapıyor!

Youtuber Desk isimli bir kanalın yaptığı paylaşıma göre, iki insan arasında oynanan ile yapay sekaya karşı oynadığımız maçlarda, olaylar tamamen farklı bir hal alıyor.

Yapılan dövüşlerde insanlara karşı oynadığımızda vurduğumuz yumruklar ve tekmeler rakibimizin canını götürürken, yapay zekaya karşı olanlarda hiç bir etki olmadığı görünüyor.

Aşağıdan videoya ulaşabilirsiniz ve Street Fighter 2'nin yapay zekasının nasıl hile yaptığını görebilirsiniz.