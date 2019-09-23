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    HaberlerOyun HaberleriStreet Figther 2'de yapay zeka hile yapıyor!
    23.09.2019 - 13:13 |

    Street Figther 2'de yapay zeka hile yapıyor!

    1991 yılında Capcom tarafından satışa sunulan ve dönemin efsaneleri arasına giren Street Fighter 2'de yapay zekanın hile yaptığı ortaya çıktı. Oyun tarihinin en önemli dövüş yapımlarından biri olan Street Fighter 2'de böyle bir durumun olması hayranları üzdü.

    Street Figther 2'de yapay zeka hile yapıyor!

    Youtuber Desk isimli bir kanalın yaptığı paylaşıma göre, iki insan arasında oynanan ile yapay sekaya karşı oynadığımız maçlarda, olaylar tamamen farklı bir hal alıyor.

    Yapılan dövüşlerde insanlara karşı oynadığımızda vurduğumuz yumruklar ve tekmeler rakibimizin canını götürürken, yapay zekaya karşı olanlarda hiç bir etki olmadığı görünüyor.

    Aşağıdan videoya ulaşabilirsiniz ve Street Fighter 2'nin yapay zekasının nasıl hile yaptığını görebilirsiniz.

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