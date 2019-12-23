Türk dizileri oyun dünyasına ilham oluyor!

Türk oyun geliştirme şirketi InGame Group'un Üst Yöneticisi Burak Gözalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de oyuncu anlamında ciddi bir potansiyel olmasına karşın dünyada "fenomen" haline gelecek bir Türk yapımı oyun eksikliği bulunduğunu ifade ederek, hedeflerinin, bir Türk oyun markasını dünyanın farklı yerlerindeki milyonlarca oyuncu ile buluşturmak olduğunu ve bu hedefe kısa bir sürede ulaştıklarını söyledi.

Oyunlarından biri olan "Zula"nın global bir oyun haline gelme sürecinin 2016 yılından bu yana devam ettiğini aktaran Gözalan, "Zula, şu anda Brezilya, Avrupa, İran, Rusya ve Latin Amerika'da yerel yayıncılar aracılığıyla oyuncularıyla buluşuyor. Zula'nın Türkiye'de ve dünyada 26 milyon oyuncusu bulunuyor ve gelecek 3 yıl içerisinde 100 milyon oyuncuya ulaşarak bölgenin en büyüğü olma hedefiyle çalışıyor." dedi.

Gözalan, şirketlerinin bünyesinde MadByte Games, yayıncı şirket Lokum Games, multiplayer bilardo oyunu "Pool Elite"i geliştiren Elite Game Studio ve mobil oyun geliştirmeye odaklanan Boombyte Games'in yer aldığını, faaliyetlerini küresel çapta sürdürdüklerini bildirdi.

"Mobil oyun tüketiminde bu bölgenin performansı çok üst seviyede"

Burak Gözalan, "Zula" oyununu oluştururken ana stratejilerinin, Türk dizilerinin başarısını oyun alanında takip etmek olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türk dizileri dünyada önemli bir içerik haline geldi, filmlerimiz de buna dahil. Hollywood'un elde ettiği başarıyı, biz kendi kültürümüzle gerçekleştirmek istedik. O yüzden tüm dünyanın bu içeriklere aşina olduğu yerli figürleri, karakterleri, ortamları oyunumuzun içinde kullandık. Tüm dünya tarafından da benimsendi. Hatta bu durum bizi öne çıkaran, rekabet üstünlüğü yaratan değer haline geldi. Bu nedenle Zula, Güney Amerika'da ve Orta Doğu'da çok popüler, Avrupa'da da gayet başarılı, çok iyi gidiyor.

Ayrıca, kısa bir süre önce yurt dışında da başarı kazanan Türk dizilerinden 'Çukur' ile bu doğrultuda iş birliğine gidildi. Eğlence sektörünün geleceğine yönelik bir ilk adım niteliğindeki 'Çukur Zula'da' projesiyle Türkiye'de ilk kez bir dizinin karakterleri ve hikayesi dijital bir oyuna dahil edildi."

Türk dizi ve filmleriyle birlikte MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinin, Türk kültürüne aşina hale geldiğini ve buna bağlı olarak bu bölgeden "Zula" oyununa hatırı sayılır bir ilgi oluştuğunu ifade eden Gözalan, "MENA bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan ülkelerini önceliklendirmeyi planlıyoruz. Yurt dışı stratejimizde, girdiğimiz ülkelere, oranın yerel içeriğiyle, oraya özel oyun haritası oluşturarak giriyoruz ve bu sayede oyuncu sayımızı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca, özellikle mobil oyun tüketiminde bu bölgenin performansı çok üst seviyede. Bu nedenle Zula oyununun mobil versiyonunun Türkiye'den sonraki ikinci önemli pazarı MENA bölgesi olacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Tarihi ve kültürel değerlerimizi oyunlarla dünyaya tanıtıyoruz"

InGame Group Üst Yöneticisi Gözalan, gelecek yıllarda dizi turizminde olduğu gibi oyunların geçtiği mekanlara ziyaret taleplerinin artmasıyla "oyun turizmi" kavramının da oluşmasının beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar, sevdikleri oyunların haritalarında geçen gerçek mekanları merak ediyor. Zula'da Türkiye'den Çanakkale, Kız Kulesi, Gaziantep, Nemrut, Safranbolu, Trabzon Uzungöl gibi haritalar bulunuyor. Yerli bir oyun geliştirme şirketi olarak, ülkemize özgü tarihi ve kültürel değerleri Zula'ya eklemeyi ülkemizin tanıtımı açısından da önemli buluyoruz. Düşünün ki Latin Amerika'daki bir Zula oyuncusu, hiç Türkiye'yi görmemiş olsa da Kız Kulesi'ni, Nemrut'u oyun nedeniyle tanıyor, oyunda Üsküdar sokaklarında dolaşıyor. Bu nedenle biz konuyu bu açıdan da ele alıyor ve haritasını oluşturacağımız yerleri titizlikle seçiyoruz."

Bu yıl "Nonstop Zula Espor Merkezi" dahil olmak üzere dijital oyun ve espor alanında toplamda 10 milyon TL yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Gözalan, "2020'de Zula oyununun mobil versiyonunu ve Battle Royale oyun modunu oyunseverlerle buluşturacağız. Espora yatırımlarımız artarak devam edecek. 2020'de yaklaşık 13 milyon TL sadece bu alana yatırım yapmayı planlıyoruz. Diğer yatırımlarımız ile birlikte toplam yatırım tutarımızın 30-35 milyon TL olmasını öngörüyoruz." dedi.