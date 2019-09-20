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    HaberlerOyun HaberleriYeni Terminator oyunu duyuruldu!
    20.09.2019 - 16:10 |

    Yeni Terminator oyunu duyuruldu!

    Bir yılların efsanevi film serisi Terminator'un yeni oyunu duyuruldu. Terminator Resistance, Terminator 2 filminin kaldığı yerden sonraki 30 seneyi ele alacak.

    Yeni Terminator oyunu duyuruldu!

    Reef Entertainment ve Teyon birlikte yeni bir Terminator oyunu piyasaya çıkaracaklarını açıkladı.Terminator Resistance, Terminator 2 Kıyamet Günü filminden sonrasını konu alacak ve kendine has, orijinal bir konuya sahip olacak.

    Üzerinde çalışılan yeni oyunda, film içerisinde gördüğümüz T-800 gibi bilinen düşmanlara karşı savaşacağız. 15 Kasım 2019'da Avustralya ve Avrupa'da, 3 Aralık 2019'da da Kuzey Amerika'da satışa sunulacak.

    Terminatır Resistance, PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak.

     

      20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
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