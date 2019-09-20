Yeni Terminator oyunu duyuruldu!

Reef Entertainment ve Teyon birlikte yeni bir Terminator oyunu piyasaya çıkaracaklarını açıkladı.Terminator Resistance, Terminator 2 Kıyamet Günü filminden sonrasını konu alacak ve kendine has, orijinal bir konuya sahip olacak.

Üzerinde çalışılan yeni oyunda, film içerisinde gördüğümüz T-800 gibi bilinen düşmanlara karşı savaşacağız. 15 Kasım 2019'da Avustralya ve Avrupa'da, 3 Aralık 2019'da da Kuzey Amerika'da satışa sunulacak.

Terminatır Resistance, PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak.