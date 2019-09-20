20.09.2019 - 16:10 |
Yeni Terminator oyunu duyuruldu!
Bir yılların efsanevi film serisi Terminator'un yeni oyunu duyuruldu. Terminator Resistance, Terminator 2 filminin kaldığı yerden sonraki 30 seneyi ele alacak.
Reef Entertainment ve Teyon birlikte yeni bir Terminator oyunu piyasaya çıkaracaklarını açıkladı.Terminator Resistance, Terminator 2 Kıyamet Günü filminden sonrasını konu alacak ve kendine has, orijinal bir konuya sahip olacak.
Üzerinde çalışılan yeni oyunda, film içerisinde gördüğümüz T-800 gibi bilinen düşmanlara karşı savaşacağız. 15 Kasım 2019'da Avustralya ve Avrupa'da, 3 Aralık 2019'da da Kuzey Amerika'da satışa sunulacak.
Terminatır Resistance, PC, PS4 ve Xbox One için yayınlanacak.