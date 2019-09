Netflix iki yeni ödeme ortaklığıyla geliyor

Mevcut ve yeni Netflix üyeleri, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile yapılan yeni işbirliği kapsamında aylık üyelik ücretlerini TROY logolu kartlarıyla ödeyebilecek. 1990 yılında kurulan BKM, bankaların faaliyetlerini kolaylaştıracak ve operasyonel süreçlerin verimliliğini artıracak çalışmalar yürütüyor. Türkiye’deki bankaların ortak platformu olan BKM’nin Nisan 2016’da kurduğu TROY, Türkiye’nin ilk ve tek yerli ödeme yöntemi olup nakit kullanımını azaltırken finansal sisteme katılımı artırma hedefiyle Türkiye pazarındaki ihtiyaçlara uygun özelleştirilmiş çözümler sunuyor.

Netflix’in ödemeler alanındaki bir başka işbirliği ise Türk ödeme sistemleri firması iyzico ile gerçekleşti. Türkiye’nin en hızlı büyüyen finansal teknoloji şirketlerinden iyzico, sunduğu teknolojik altyapıyla işletmelerin ve kurumların dijital ödeme dönüşüm oranlarını maksimuma çıkarırken yerel para birimleriyle ödeme kabul etmelerini mümkün kılıyor. iyzico bugün 35.000’den fazla küresel ve yerel online şirkete güvenli ödeme çözümleri sunmanın yanı sıra 600.000’i aşkın tüketicinin güvenli alışveriş deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Netflix Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ödeme Sistemleri Direktörü Kristen Morrow-Greven şöyle konuştu: “BKM ve iyzico gibi alanında öncü markalarla çalışmaya başlamaktan ötürü son derece mutluyuz. Üyelerimize daha da gelişmiş bir ödeme deneyimi sağlamak adına bu yeni iş birliklerinin çok faydalı olacağına inanıyoruz.”

BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY’un kullanımını artırma hedefine ve bu anlamda lider şirketlerle işbirliği yapmaya büyük önem verdiklerini belirtti. Canko şöyle devam etti: “Dünyanın lider internet eğlence servislerinden biri olan Netflix, Türkiye pazarına büyük bir başarıyla girdi. Netflix ile işbirliği yapmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böylece halihazırda Netflix'i keyifle izleyen TROY kullanıcılarına ulaşabilecek ve onlara kolay, güvenli ödeme deneyimi sunabileceğiz.”

iyzico Satış, Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Orkun Saitoğlu da işbirliği hakkında şunları söyledi: “Kart kullanım alışkanlıkları ülkeden ülkeye değişirken yerel ödeme uzmanlığı, tüketicilere sorunsuz ve kesintisiz bir deneyim sunmada kilit önem taşıyor. iyzico olarak üye iş yerlerimize sunduğumuz kolay ve hızlı ödeme entegrasyonunun Netflix gibi global markaların büyümesinde ve kaliteli hizmet sunmasında ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Türkiye’deki izleyiciler, iyzico’nun bu pazardaki deneyimi sayesinde hızlı ve güvenli bir ödeme deneyimi yaşayarak içeriğe her an her yerden erişebilecekler.”