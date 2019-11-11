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    HaberlerPopuler Bilim HaberleriTürkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak
    11.11.2019 - 12:56 |

    Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

    Türkiye ve Kazakistan arasında imzalanan eylem planına ilave olarak uzay ve havacılık teknolojileri alanında iş birliği yapılması konusunda mutabık kalındı.

    Türkiye ile Kazakistan uzay alanında iş birliği yapacak

    Türkiye-Kazakistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Onbirinci Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin resmi akşam yemeğinde çalışmalarını sürdürdü.

    Oktay ve Mamin, 65 eylem planına ilave olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde önemle durduğu uzaya insanlı veya insansız erişim dahil olmak üzere uzay ve havacılık teknolojileri alanında işbirliği yapma konusunda mutabık kaldı.

    Ayrıca, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşması imzalanması ve bu anlaşmanın imzalanmasının ardından Kazakistan Türk Ticaret Merkezi açılması konusunda anlaşma sağlandı.

    Böylece Türkiye ile Kazakistan arasında mutabık kalınan eylem maddesi 68’e yüksel

    11 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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