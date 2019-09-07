Robert Downey Jr.'ın Istagram hesabı çalındı!

Son zamanlarda neredeyse tüm sosyal medya platformlarında kullanıcı bilgilerinın çalınmasıyla karşılaşmaya başladık. Hatta öyle ki bazı kullandığımız uygulamalar, bizim haberimiz olmadan bilgilerimizi kayıt altında tutup, istedikleri zaman istedikleri gibi kullanabilecek gizlilik sözleşmelerini bizim haberimiz olmadan kabul ettiriyorlar.

Şimdi de Iron Man'de Tony Stark rölü ile tanıdığımız Robert Downey Jr.'ın Instagram hesabı hacklendi. Aktörün sosyal medya hesabının çalınmasının ardından, hesaptan yapılan paylaşımlarda büyük ilgi çekmeye başladı.

Hesabı çalan kişiler heni bilinmese de yaptıkları paylaşımlarla birlikte iPhone XS ve Tesla Model X hediye edeceklerini açıkladı.

Durumun hızlı bir şekilde fark edilmesinin sonucunda hesap geri alındı ve hackerların yaptığı tüm paylaşımlar silindi.