Twitter'a erişimde aksama! Sosyal medya devi açıklama yaptı

Sabah saatlerinde Twitter erişiminde sorunlar meydana gelmişti. Dünya genelinde kullanıcılar tweet atmakta sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar aynı zamanda bildirim almada, tweetl'eri görüntülemede sorun yaşadı. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtmişti.

Twitter'dan açıklama

Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapıldı. Twitter yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: "Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz ve yakında normale dönmesi gerekiyor." denildi.

We've been experiencing outages across Twitter and TweetDeck. You might have had trouble Tweeting, getting notifications, or viewing DMs. We're currently working on a fix, and should be back to normal soon.