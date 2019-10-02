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    HaberlerSosyalmedyaTwitter'a erişimde aksama! Sosyal medya devi açıklama yaptı
    02.10.2019 - 10:19 |

    Twitter'a erişimde aksama! Sosyal medya devi açıklama yaptı

    Twitter Inc., sabah saatlerinde dünya genelinde yaşanan Twitter ve TweetDeck'te dünya genelinde yaşanan kesintiyle ilgili açıklama yaptı.

    Twitter'a erişimde aksama! Sosyal medya devi açıklama yaptı

    Sabah saatlerinde Twitter erişiminde sorunlar meydana gelmişti. Dünya genelinde kullanıcılar tweet atmakta sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Uygulamaya giriş yapabilen kullanıcılar aynı zamanda bildirim almada, tweetl'eri görüntülemede sorun yaşadı. Ayrıca bazı kullanıcılar trend topic listesini de görüntüleyemediklerini belirtmişti.

    Twitter'dan açıklama 

    Konu ile ilgili Twitter'dan açıklama yapıldı. Twitter yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: "Tweetleme, bildirim alma veya DM'leri görüntüleme konusunda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şu anda bir düzeltme üzerinde çalışıyoruz ve yakında normale dönmesi gerekiyor." denildi.

     

    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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