Acer, işletmeler için Chrome Enterprise portföyünü genişletti

Acer Chrome Enterprise cihazları, bulut üzerinden çalışanların verilerine hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmasına imkan tanıyor. Kurumların ihtiyaçları için özel olarak geliştirilen altı yeni Acer Chrome Enterprise cihazı bu aydan itibaren kullanıcılarla buluşuyor.

Chrome OS’in hızlı başlatma, arka planda otomatik güncelleme, çok katmanlı güvenlik ve yapay zeka özellikleri sayesinde kullanıcılar daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışabiliyor.

Bulut ortamı için geliştirilen Chrome Enterprise cihazları, Chrome cihazlarının son kullanıcılara sunduğu avantajlar ile Chrome OS’in kurumsal kullanıma yönelik becerilerini bir araya getirerek BT departmanlarına bulut üzerinden güvenli ve verimli çalışma ortamları kurma olanağı veriyor.

Kurumsal kullanıcılara sunulan modeller arasında şunlar yer alıyor:

Acer Chromebook Enterprise 13 - 3:2 QHD ekran ve tamamen alüminyum kasayı birlikte sunuyor.

Acer Chromebook Enterprise Spin 13 - 3:2 QHD ekranla geniş görüntü, dönüştürülebilir tasarım ve kalem ile üstün kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Acer Chromebook Enterprise 714 - 12 saate ulaşan sektör lideri pil ömrü, tamamen metal kasa, ince çerçeveler ve isteğe bağlı parmak izi okuyucuya sahip.

Acer Chromebook Enterprise 715 - Rakam kullanılan uygulamalar için özel nümerik klavyeye sahip bu ilk model, bulut üzerinden çalışanlara veri girişinde kolaylık sağlıyor.

Acer Chromebox Enterprise CXI3 – Yüksek çözünürlüklü grafikler için özel olarak tasarlanan bir medya oynatıcı.

Acer Chromebase Enterprise 24I2 - Video konferans sistemi olarak kullanmaya uygun yapıdaki bu model, mağazalarda, bilgi noktalarında, otel lobilerinde, süpermarketlerde ve müşteriyle doğrudan temasa geçilen diğer iş yerlerinde self-servis aracı olarak kullanılabiliyor.

Gelişmiş Güvenlik

Chrome Enterprise her tür şirkete buluta özel güvenlik sunuyor. Chrome cihazlarını kullanan çalışanlar ve şirketler donanım çalındığında veya kaybolduğunda korunmaya devam ediyor. BT ekipleri cihazı kolaylıkla devre dışı bırakıp, istenmeyen kişilerin kurumsal verilere erişmesini engelleyebiliyor. Cihazlardaki veriler geçici olarak kullanılacak şekilde ayarlanabiliyor. Kullanıcı oturumu sona erdiğinde cihazdaki veriler siliniyor.

Sade İş Akışı Yönetimi

Chrome Enterprise sayesinde BT ekipleri cihaz politikalarına ve grup kontrol becerilerine kullanımı kolay, bulut tabanlı Google Admin arayüzünden veya üçüncü taraf UEM (Unified End Management) çözümlerinden erişebiliyor.

Esnek Erişim

Chromebook Enterprise cihazları, kullanım senaryosu fark etmeksizin her tür kurumsal veriye esnek erişim sağlıyor. Cihazları Active Directory ve SAML SSO sağlayıcıları ile entegre edebilir veya kontrol altında misafir oturumları ya da bilgi noktası moduyla cihaz paylaşımı yapabilirsiniz.

7/24 Destek

Sistem yöneticileri Chrome OS’in sorun giderme hizmetinden yararlanabiliyor. 7/24 BT desteği sayesinde, sistem yöneticileri herhangi bir sorunla karşılaştığında Google’ı hiçbir ek ücret olmadan arayabiliyor.