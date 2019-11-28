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    28.11.2019 - 11:25 |

    AMD Ryzen Threadripper 3970X hız aşırmada yeni dünya rekorunu kırdı!

    Son zamanlarda Intel'i geride bırakmayı başaran AMD, yeni işlemcisiyle birlikte yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı. Yeni AMD Ryzen Threadripper 3970X hız aşırma testinde dünya rekoru kırdı.

    AMD Ryzen Threadripper 3970X hız aşırmada yeni dünya rekorunu kırdı!

    Zen mimarisi ile birlikte Intel'i yakalayan ve hatta yavaş yavaş geride bırakmayı başaran AMD, yeni işlemcisiyle birlikte dünya rekoru kırmayı başardı. AMD Ryzen Threadripper 3970X overclock yani hız aşırma testine dünya rekoru kırdı!

    7 nanometrelik Zen 2 mimarisine sahip olan Threadripper 3970X, 32 çekirdek ve 64 parçacık ile birlikte 3.7 GHz saat hızından 5.75 GHz'ye kadar yükseldi. Test sırasında MSI Creator TRX40 anakartın yardımının dokunduğunu ve işlemcinin stabil bir performans göstermesinde büyük bir role sahip olduğunu vurgulayalım.

    AMD Ryzen Threadripper 3970X hız aşırmada yeni dünya rekorunu kırdı

    Dünya rekorunu kıran işlemci AMD'nin kendi uygulaması olan Ryzen Master ve Precision Boost Overdrive'dan yardım aldı.

    AMD Threadripper 3970X, 1.999 dolardan satışa sunuldu. Bir üst modeli olan AMD Threadripper 3990X ise 2020 yılında satışa sunulacak ve 64 çekirdeğin yanı sıra 128 parçacık ile birlikte gelecek.

      28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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