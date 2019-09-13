13.09.2019 - 15:49 |
Honor'un beklenen amiral gemisi tanıtıldı! İşte Türkiye fiyatı...
Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!
Honor 20'nin Türkiye lansmanında, hem Honor 20'yi gördük hem de Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile röportaj gerçekleştirdik. İyi seyirler.
Honor 20'nin teknik özellikleri:
- 6.26 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlüğünde IPS ekran
- 8 çekirdekli, 7 nm Kirin 980 işlemci
- 6 GB RAM
- 128 GB depolama alanı
- 32 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.0 diyafram açıklığında ön kamera
- 48 megapiksel, f/1.8 diyafram açıklığında ana arka kamera
- 16 megapiksel çözünürlüğünde, f/2.2 diyafram açıklığında ultra geniş açılı ikinci arka kamera
- 2 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında derinlik sensörü
- 2 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklığında makro lens
- Telefonun yan kısmında bulunan parmak izi okuyucu sensör
- Android 9 Pie
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC desteği
- 3.750 mAh batarya (22.5 watt Honor SuperCharge)
- Türkiye Fiyatı: 4799 TL
Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong ile çok özel röportaj!Huawei'nin alt markası olan Honor, son yıllarda uygun fiyatı ve gelişmiş teknik özellikleri ile ortaya çıkan bir marka olarak göze çarpıyor. 11 Eylül çarşamba günü Honor 20'nin Türkiye lansmanına gittik ve merak edilenleri Honor Türkiye Başkanı Kevin Kong'a sorduk. Honor 20 teknik özellikleri! Honor 20 Türkiye fiyatı!