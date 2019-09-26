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    HaberlerAppleApple sahtecilere savaş açtı!
    26.09.2019 - 13:28 |

    Apple sahtecilere savaş açtı!

    10 Eylül 2019'da tanıtılan yeni iPhone serisi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni seri ile birlikte, Apple sahte donanım kullanan kişilere karşı da yeni bir uygulama geliştirdi.

    Apple sahtecilere savaş açtı!

    Bildiğiniz gibi günümüzdeki çoğu amiral gemisi telefonun ekranı kırıldığında çok yüksek fiyatlarla yenileniyor. Bu sebeple kullanıcılar, orijinal olmayan parçalara yöneliyor ve bu da bazı kullanım özelliklerinin kaybolmasına neden oluyor.

    Apple bunların önüne geçmek için yeni bir uygulamayı iPhone 11 serisi ile birlikte yürürlüğe koydu. Artık kırılan ekranı sahte bir parçayla değiştirdiğiniz zaman ya da telefona orijinal Apple servislerine vermediğiniz zaman ekrana uyarı geliyor.

    iFixit tarafından yapılan açıklamaya göre, herhangi bir iPhone 11'e sahte bir ekran taktığınız zaman 4 gün boyunca ekranın orijinal olmadığı konusunda uyarı veriyor. Aynı şekilde başka bir iPhone 11'in ekranını başka bir iPhone 11'e taktığınız zamanda da uyarı veriyor. Yani Apple servislerinin haricinde telefonun içi açıldığında, kullanıcıyı sahteciliğe karşı korumak için böyle bir adım atıldı.

    Orijinal olmayan iPhone ekranlarında, True Tone teknolojisi de kullanılmıyor. Zaten her zaman orijinal parçalar, ürün için daha sağlıklı ve verimli olanlardır. 

    Bu gelişmeler sonucunda Apple büyük ihtimalle, ekranları telefon ile eşleştiriyor. Bu nedenle de orijinal Apple servisine gidip yeni ekran takıldıktan sonra telefonla eşleştirilmesi gerekiyor.

    26 Eylül 2019 Magazin Bülteni26 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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