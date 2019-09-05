iOS 13 ne zaman çıkacak?
Apple'ın iPhone'larda kullandığı işletim sistemi iOS'un yeni sürümü önümüzdeki günlerde tanıtılacak. 10 Eylül'deki etkinlikle beraber yeni iPhone modelleri tanıtılacak ve bu sırada iOS 13'ü de göreceğiz. Peki 10 Eylül'de tanıtılacak iOS 13 ne zaman yayınlanacak?
10 Eylül tarihinde kullanıcılara tanıtılacak iOS 13 yaklaşık bir hafta sonra yani tahmini olarak 16-17 Eylül tarihinde, piyasada olan Apple ürünleri için yayınlanacak. iOS 13 ile gelmesi beklenen yeniliklerin arasına karanlık modun en çok beklenen güncelleme olduğunu belirtelim.
Karanlık mod sayesinde OLED ekrana sahip iPhone'larda batarya performansı otomatik olarak artacak. Bunun nedeni ise OLED paneller, ekrandaki siyah ve koyu renkli görüntüleri oradaki pikselleri kapatarak veriyor. Karanlık modda da ekranın geneli koyu tonlarda olacağı için ekran daha az güç tüketecek ve batarya daha uzun ömürlü olacak.
iOS 13 hangi telefonlara gelecek?
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6(serisinin tümü)
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPod Touch 7. Nesil
12.9-inç iPad Pro
11 inç iPad Pro
10,5 inç iPad Pro
9,7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad mini (5. nesil)
iPad mini 4
iPad Air (3. nesil)
iPad Air 2