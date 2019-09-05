iOS 13 ne zaman çıkacak?

10 Eylül tarihinde kullanıcılara tanıtılacak iOS 13 yaklaşık bir hafta sonra yani tahmini olarak 16-17 Eylül tarihinde, piyasada olan Apple ürünleri için yayınlanacak. iOS 13 ile gelmesi beklenen yeniliklerin arasına karanlık modun en çok beklenen güncelleme olduğunu belirtelim.

Karanlık mod sayesinde OLED ekrana sahip iPhone'larda batarya performansı otomatik olarak artacak. Bunun nedeni ise OLED paneller, ekrandaki siyah ve koyu renkli görüntüleri oradaki pikselleri kapatarak veriyor. Karanlık modda da ekranın geneli koyu tonlarda olacağı için ekran daha az güç tüketecek ve batarya daha uzun ömürlü olacak.

iOS 13 hangi telefonlara gelecek?

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6(serisinin tümü)

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod Touch 7. Nesil

12.9-inç iPad Pro

11 inç iPad Pro

10,5 inç iPad Pro

9,7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad mini (5. nesil)

iPad mini 4

iPad Air (3. nesil)

iPad Air 2