iPhone 11'in fiyatı ne kadar olacak? Yeni iPhone fiyatları!

Apple yeni modellerini tanıtmadan, tüm teknik özellikleri sızdığı gibi şimdi de iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max fiyatları ortaya çıktı.

Ortaya çıkana göre iPhone 11 64 GB 749 dolar, 128 GB 799 dolar ve 256 GB 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 11 Pro 128 GB 999 dolar, 256 GB 1.099 dolar ve 512 GB ise 1.199 dolara satılacak.

En üst seviye model olan iPhone 11 Pro Max ise 128 GB'ı 1.099 dolara, 256 GB olan model 1.199 dolara ve 512 GB'lık model ise 1.299 dolardan satışa sunulacak.