iPhone 11 testleri ortaya çıktı! iPhone 11 benchmark sonuçları

Geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlikle piyasaya tanıtılan iPhone 11 serisinin ne kadar güçlü olduğunu merak ediyorsanız, bu haber sonrasında aklınızda belirli bir cevap bulunacaktır. Çünkü iPhone 11 benchmark testleri ortaya çıktı.

Sentetik testlerde Android telefonları geçmeyi başaran iPhone, bu sefer ki Geekbench testinde tekli çekirdek perdormansında 5472, çoklu çekirdek performansında ise 13769 puan almayı başardı. Bu sonuçların gerçekten çok yüksek olduğunu belirtmeliyiz.

Piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan biri olan ve Snapdragon 855+'tan güç alan Asus ROG Phone 2'nin Geekbench sonucu ise tek çekirdekte 3616, çoklu çekirdekte 11103 puandı. İphone 11 ile kıyasladığımızda gerçekten düşük kaldığını söyleyebiliriz.