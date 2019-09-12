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    HaberlerAppleiPhone 11 testleri ortaya çıktı! iPhone 11 benchmark sonuçları
    12.09.2019 - 11:57

    iPhone 11 testleri ortaya çıktı! iPhone 11 benchmark sonuçları

    10 Eylül'de dünyaya tanıtılan Apple'ın yeni telefonu iPhone 11'in ilk benchmark sonuçları ortaya çıktı. iPhone 11'e güç veren yapay zeka destekli A13 Bionic işlemcisi ne kadar güçlü? iPhone 11 ne kadar güçlü? iPhone 11 benchmark testi! iPhone 11 Geekbench skoru

    iPhone 11 testleri ortaya çıktı! iPhone 11 benchmark sonuçları

    Geçtiğimiz günlerde büyük bir etkinlikle piyasaya tanıtılan iPhone 11 serisinin ne kadar güçlü olduğunu merak ediyorsanız, bu haber sonrasında aklınızda belirli bir cevap bulunacaktır. Çünkü iPhone 11 benchmark testleri ortaya çıktı.

    Sentetik testlerde Android telefonları geçmeyi başaran iPhone, bu sefer ki Geekbench testinde tekli çekirdek perdormansında 5472, çoklu çekirdek performansında ise 13769 puan almayı başardı. Bu sonuçların gerçekten çok yüksek olduğunu belirtmeliyiz.

    iPhone 11 testleri ortaya çıktı iPhone 11 benchmark sonuçları

    Piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan biri olan ve Snapdragon 855+'tan güç alan Asus ROG Phone 2'nin Geekbench sonucu ise tek çekirdekte 3616, çoklu çekirdekte 11103 puandı. İphone 11 ile kıyasladığımızda gerçekten düşük kaldığını söyleyebiliriz.

    12 Eylül 2019 Magazin Bülteni12 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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