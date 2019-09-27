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    HaberlerAppleiPhone 12'den ilk iddia geldi!
    27.09.2019 - 11:47 |

    iPhone 12'den ilk iddia geldi!

    10 Eylül'de tanıtılan iPhone 11 serisinden yeni haberler gelmeye devam ederken, şimdi de iPhone 12 ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. iPhone X'den beri çentikli bir tasarıma sahip modeller piyasaya sunuluyor. iPhone 12 ile bu durum ortadan kalkabilir.

    iPhone 12'den ilk iddia geldi!

    iPhone 12 serisi ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı. Ben Geskin'e göre iPhone 12'de herhangi bir çentik bulunmayacak ve ekran kasa oranı, hiç bir iPhone'da görülmediği kadar artacak.

    iPhone 12den ilk iddia geldi

    Ben Geskin'nin bir diğer iddiası ise, çentikli tasarımda yer alan kamera ve benzeri bileşenlerin, çerçeve kısmına sıkıştırılacağı yönünde. Yani "pop up" kamera olarak da ifade edilen hareketli ön kameralar bulunmayacak.

    Ben Geskin kim diye soracak olursanız, uzun zamandır akıllı telefon dünyasında ismi anılan bir kişi. Bu güne kadar yaptığı paylaşımların ve ortaya attığı dedikoduların çoğu doğru bilgi olarak karşımıza çıktı. Bu nedenle, Ben Geskin'in iPhone 12 iddiaları gerçek olabilir.

    iPhone 12den ilk iddia geldi

    Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 12, resimde gördüğünüz tasarıma sahip olacak. 6.7 inçlik bir ekran ve çentiksiz tasarım ile piyasaya sürülecek.

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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