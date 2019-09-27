iPhone 12'den ilk iddia geldi!

iPhone 12 serisi ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı. Ben Geskin'e göre iPhone 12'de herhangi bir çentik bulunmayacak ve ekran kasa oranı, hiç bir iPhone'da görülmediği kadar artacak.

Ben Geskin'nin bir diğer iddiası ise, çentikli tasarımda yer alan kamera ve benzeri bileşenlerin, çerçeve kısmına sıkıştırılacağı yönünde. Yani "pop up" kamera olarak da ifade edilen hareketli ön kameralar bulunmayacak.

Ben Geskin kim diye soracak olursanız, uzun zamandır akıllı telefon dünyasında ismi anılan bir kişi. Bu güne kadar yaptığı paylaşımların ve ortaya attığı dedikoduların çoğu doğru bilgi olarak karşımıza çıktı. Bu nedenle, Ben Geskin'in iPhone 12 iddiaları gerçek olabilir.

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 12, resimde gördüğünüz tasarıma sahip olacak. 6.7 inçlik bir ekran ve çentiksiz tasarım ile piyasaya sürülecek.