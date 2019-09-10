İşte Apple'ın yeni telefonu! iPhone 11 teknik özellikleri ve fiyatı

Apple'ın canlı yayın ile birlikte tanıtacağı yeni akıllı telefonu iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in tüm detaylarını tanıtıldığı an itibariyle sizlere aktaracağız.

Aynı zamanda aşağıdan sizler de canlı yayını takip edebilirsiniz. Yayın sırasında detayları aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın...

Apple CEO’su Tim Cook Apple TV Plus’ta daha yaratıcı daha duygusal hikayeleri seçeceklerini açıkladı. Üç yeni ve orijinal yapım paylaşılacağını ifade etti. Bunlardan birisinin konusu uzay, birinin konusu savaş ve aksiyon, sonuncusu ise sabah programı olacak. 100'den fazla ülkede, 1 Kasım'da kullanılabilir olacak ve aylık 4.99 dolara karşımıza çıkacak. Aile paylaşımı üyeliğinin olacağını da ekleyelim. iPhone ve iPad'lerde ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Yeni iPad teknik özellikleri ve fiyatı

iPad'in işletim sistemleri hakkında yenilikler olacağı ve çok daha kullanışlı hale gelecek. 10.2 inçlik Retina ekran ile birlikte gelecek. Herhangi bir bilgisayar ekranına göre 3 kat daha parlak ve herhangi bir üst seviye bilgisayardan 2 kat daha hızlı olacak.

Ekranı üçe bölerek kullanışı çok daha kolay ve rahat hale getirebiliyorsunuz. Klavyeyi de küçültüp ekranda istediğiniz herde kullanabileceksiniz. Yani kısacası tek elle kullanım geldi. Tüm bunların yanında hafıza kartı desteğinin de artık geldiğini belirtelim. 329 dolardan satışa sunulacak ve bunun yanında 299 dolarlık bir eğitim paketi de bulunuyor. Tamamen dönüştürülebilir materyalden üretildiğini de belirtelim.

Yeni Apple Watch teknik özellikleri ve fiyatı

ABD Kalp Entütüsü ve Bergen Üniversitesi ile birlikte çalışan Apple, bu sayede çok daha gelişmiş sağlık uygulamalarını da beraberinde getiriyor. Yeni özellikler sayesinde yürürken bile ortalama kalp ritmimizi ölçebilecek.

Uzun zamandır beklenen özellik de Apple Watch 5 ile birlikte geldi. Artık isterseniz Apple Watch'un ekranının uykuya geçmesini engelleyerek, normal bir saat gibi kullanabileceksiniz.

Ekran; 60 Hz'den 1Hz aralığında çalışacak. Bu sayede ekran sürekli açıkken, bir gün boyunca şarjı bitmeden kullanabileceksiniz. Yeni Apple Watch 18 saat pil ömrü sunacak.

Haritada nereye döndüğünüzü, anlık olarak takip edip, yönünüzü kolaylıkla bulabileceksiniz.

Yeni iPad'lerde olduğu gibi tamamen geri dönüştürülmüş alüminyumdan tasarlanarak piyasaya sunuluyor. Yani bu sayede Apple daha çevreci bir hale geldi de diyebiliriz.

Yeni Apple Watch 5 399 dolardan satışa sunulacak. Sim kart özelliği olanı ise 499 dolardan satışa sunulacak. Ülkemizde sim kart destekli olan modellerin kullanılamadığını da belirtelim.

Yeni iPhone 11 teknik özellikleri ve fiyatı

Tasarım anlamında şu ana kadar piyasaya sunulan iPhone'lar arsındaki en dayanıklı camlar kullanıldı. Dolby Atmos desteği ile birlikte gelecek.

Tanıtılan üç farklı modelin başlangıç seviyesi olan iPhone 11, 6.1 inçlik 324 PPI ve 1792x828 piksele sahip LCD panel ile geliyor. Diğer modellerle arasındaki en büyük farklar ekran ve kamerada görülüyor. Yapay zeka destekli A13 Bionic işlemcisinden güç alan iPhone 11, 4GB RAM ile birlikte geliyor. Depolama konusunda üç seçenek bizi karşılıyor. Bunlar 64 GB, 256 GB ve 512 GB’lık modeller.

Arka tarafta 12 Megapiksellik iki adet kamera bizleri karşılıyor. Ön tarafta ise 12 Megapiksellik bir kamera bulunuyor. Gece modunun eklendiğini de belirtelim. Otomatik olarak çalışacak olan bu mod sayesinde gece çekimlerinde farklı bir soluk katacak. 4K 60 FPS video modu bulunacak. Üç kere fotoğraf çekme tuşuna bastığınızda video çekmeye başlayacak.

2X optik zoom ile geliyor.

Batarya açısından da iPhone XS serisine göre geliştirme mevcut. 3.110 mAh batarya ve 5W’lık Ligthning bağlantısı, iPhone 11 ile birlikte gelecek.

Önceki modellere göre 1 saat daha fazla batarya performansı verecek ve Wi-Fi 6 teknolojisi ile gelecek. 2 metrelik derinlikte yarım saat kadar suya dayanıklı.

699 dolardan satışa sunulacak.

Yeni iPhone 11 Pro teknik özellikleri ve fiyatı

Adının Pro olmasının nedeni olarak, şimdiye kadar üretilen en kapsamlı iPhone olması. 4 Farklı renk seçeneği ile gelecek. Bu renkler Yeşil, uzay grisi, beyaz ve pembe olacak. Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği ile gelecek.

Bu yıl tanıtılan iPhone modellerinin arasında orta seviye olarak adlandırabilceğimiz ya da daha küçük telefon sevenler için üretilen modelde 5.8 inçlik 2436x1125 piksellik OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca bu panel 1200 nit parlaklığa erişebilecek. iPhone 11’de olduğu gibi A13 Bionic işlemcisinden güç alan model, 6 GB RAM ile birlikte gelecek ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip.

Arka kamerada 3 adet 12 Megapiksellik kamera, ön tarafta da 12 Megapiksellik bir kamera yer alıyor. Tabi bu kamera, iPhone X ve XS ailesinde olduğu gibi FaceID teknolojisini beraberinde getirerek, derinlik algılayıcı sensörler sayesinde kaliteli fotoğraflarda çekmemize yarıyor. Arkaya eklenen üçüncü kamera ise 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekmemize yarıyor. 4X optik zoom olacağını da belirtelim. Kameralarda, OIS desteğinin bulunduğu ekleyelim. 3 kamera da 4K 60 FPS, HDR video kaydedebilecek.

Kameraya Sneek Peak isimli bir özellik eklendiğini de belirtelim.

Tüm bunların dışında 3.190 mAh batarya ile birlikte geliyor. Ters kablosuz şarj desteği olmayan model, 18W’lık USB Type-C şarj bağlantısına sahip.

iPhone XS'e göre 4 saat daha fazla bataryaya sahip olacak. Kutu içerisinde 18W adaptör ile hızlı şarj desteğinin geldiğini de belirtelim.

A13 Bionic işlemcisi

A11 Bionic işlemcisi saniyede 1 milyar işlem yapabiliyor. 7 nm+ teknolojisi ile geliştirilen A13 Bionic işlemcisinde 8.5 milyar transistöre sahip. 4 adet düşük güç tüketimine sahip, 2 adet orta seviye ve 2 adet de yüksek performans içeren işlemciye sahip. Yapay zekayı yöneten işlemcide ise toplamda 8 adet ayrı çekirdek bulunuyor.