Lenovo Yoga C930 incelemesi

Lenovo'nun son yıllarda öne çıkardığı i2'si 1 arada ürünlerden biri olan C930'u inceledik. Lenovo Yoga C930 teknik özellikleri neler? Lenovo Yoga C930 fiyatı ne kadar? Bu soruların cevabı, bu inceleme videosunda!
Lenovo Yoga C930 Teknik özellikleri
İşlemci: 8. Nesil Intel i5 8250-U
Ekran kartı: Intel HD Graphics 620
Ekran: 13,9 inç FHD (1920 x 1080) Dolby Vision özellikli IPS dokunmatik ekran
Depolama: 256 GB PCIe SSD
RAM: 8 GB DDR4
Batarya: 14,5 saate kadar
Boyutları: 322 x 227 x 14,5 mm
Bağlantı portları: 2 adet USB-C (Thunderbolt 3 USB-C, PD, DP, USB 3.1 tam işlevli)
USB-3.1
Birleşik ses jakı