Lenovo Yoga C930 incelemesi

Lenovo'nun son yıllarda öne çıkardığı i2'si 1 arada ürünlerden biri olan C930'u inceledik. Lenovo Yoga C930 teknik özellikleri neler? Lenovo Yoga C930 fiyatı ne kadar? Bu soruların cevabı, bu inceleme videosunda!

Lenovo Yoga C930 Teknik özellikleri

İşlemci: 8. Nesil Intel i5 8250-U

Ekran kartı: Intel HD Graphics 620

Ekran: 13,9 inç FHD (1920 x 1080) Dolby Vision özellikli IPS dokunmatik ekran

Depolama: 256 GB PCIe SSD

RAM: 8 GB DDR4

Batarya: 14,5 saate kadar

Boyutları: 322 x 227 x 14,5 mm

Bağlantı portları: 2 adet USB-C (Thunderbolt 3 USB-C, PD, DP, USB 3.1 tam işlevli)

USB-3.1

Birleşik ses jakı