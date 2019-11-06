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    06.11.2019 - 14:27 | | Batuhan Dönertaş

    Lenovo Yoga C930 incelemesi

    Lenovo'nun son yıllarda Yoga ailesi ile birlikte diz üstü bilgisayar kavramına getirdiği yeniliklerden biri olan C930 modelini inceledik. Lenovo Yoga C930 teknik özellikleri ve fiyatı burada!

    Lenovo Yoga C930 incelemesi

    Lenovo'nun son yıllarda öne çıkardığı i2'si 1 arada ürünlerden biri olan C930'u inceledik. Lenovo Yoga C930 teknik özellikleri neler? Lenovo Yoga C930 fiyatı ne kadar? Bu soruların cevabı, bu inceleme videosunda!

    Lenovo Yoga C930 Teknik özellikleri

    İşlemci: 8. Nesil Intel i5 8250-U

    Ekran kartı: Intel HD Graphics 620

    Ekran: 13,9 inç FHD (1920 x 1080) Dolby Vision özellikli IPS dokunmatik ekran

    Depolama: 256 GB PCIe SSD

    RAM: 8 GB DDR4

    Batarya: 14,5 saate kadar

    Boyutları: 322 x 227 x 14,5 mm

    Bağlantı portları: 2 adet USB-C (Thunderbolt 3 USB-C, PD, DP, USB 3.1 tam işlevli)
    USB-3.1
    Birleşik ses jakı

    6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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