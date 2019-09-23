Netflix sansür iddialarına yanıt verdi!

Dijital platformların da artık RTÜK denetimine girmesiyle birlikte pek çok şey değişmeye başladı. Bu değişimlerin ilki Netflix tarafından geldi. Netflix Türkiye, El Camino: Breaking Bad filminin Türkiye'de yayınlanan fragmanını biraz değiştirerek yayınladı ve bu da sansür iddialarını ortaya çıkardı.

İşte Netflix Türkiye'den gelen açıklama: “Tanıtım amaçlı fragmanların hassas olabilecek görüntüler içermesi durumunda, pek çok ülkede ilgili fragmanlar üzerinde ufak değişiklikler gerçekleştirebiliyoruz. Bunun amacı, söz konusu içeriği izlemeyi seçmediği halde ailesiyle birlikte Netflix’e gelecek yapımları gözden geçiren üyelerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve onların hassasiyetine saygı göstermek. Ancak bu yalnızca tanıtım amaçlı çalışmalarımızda başvurduğumuz bir yöntem. Üyelerimiz söz konusu içeriği 11 Ekim 2019 itibaren herhangi bir kesinti veya değişiklik olmaksızın izleyebilecek.”