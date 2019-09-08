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    HaberlerTeknoloji HaberleriOrange and Teal efekti nasıl yapılır?
    08.09.2019 - 10:02

    Orange and Teal efekti nasıl yapılır?

    Akıllı telefon kameralarının iyiden iyiye gelişmesiyle birlikte, sosyal medya kullanıcıları ve bloggerlar çok daha kaliteli fotoğraflar paylaşmaya başladı. Kameranın yanında tabii ki de yapılan efektlerinde fotoğraflara ayrı bir hava kattığını belirtmemiz gerekiyor. O efektlerden biri olan orange and teal nasıl yapılır? Lightroom kullanılarak orange and teal nasıl yapılır? Fotoğraflara efekt nasıl yapılır? RAW fotoğraf nasıl çekilir?

    Orange and Teal efekti nasıl yapılır?

    Efekti anlatmadan önce belirtmemiz gereken bir durum var. Telefonunuzdan çektiğiniz fotoğrafları, RAW formatında çekmeye çalışın. Bunun nedeni RAW formatı, fotoğrafı ham hali oluyor. Normal çektiğiniz fotoğraflar, telefon tarafından en iyi hale getirilerek, JPEG formatına dönüştürülüyor. Yani efekt yapacağınız zaman detayları kaybediyorsunuz. Bu sebeple RAW formatının önemi büyük.

    Telefonla RAW fotoğraf nasıl çekilir?

    Android işletim sistemine sahip olan modellerin genelinde kamera ayarlarında pro moduna geçtiğiniz zaman bu ayarı bulabiliyorsunuz. Fakat, iPhone'larda mecburi olarak 3. parti uygulamalara yönelmeniz gerekiyor. Bu uygulamalara örnek olarak Pro Cam'i verebiliriz.

    Adobe Lightroom ile Orange and Teal efekti yapmak

    RAW halinde çektiğimiz fotoğrafları indirdiğimiz Adobe Lightroom'a aktardıktan sonra, renk sekmesine geliyoruz. Orada karıştır seçeneği bulunuyor. O seçeneğe bastıktan sonra detaylı renk sekmelerini göreceksiniz. Kırmızı ve mavi haricindeki diğer renkleri sıfıra indirip ardından kalan iki ton üzerinde istediğiniz ayarlamaları yapabilirsiniz.

    Daha sonrasında ise ışık sekmesinden parlaklık ve kontrast gibi ayarlamaları da yaparak, istediğiniz muhteşem fotoğrafa ulaşabilirsiniz.

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