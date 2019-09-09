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    HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG Mobile'ın yeni güncellemesinin tarihi açıktandı
    09.09.2019 - 17:18

    PUBG Mobile'ın yeni güncellemesinin tarihi açıktandı

    Son zamanların en çok tercih edilen mobil oyunlarının başında gelen PUBG, yeni bir güncelleme daha alıyor. Yeni güncellemenin tarihi ve getireceği özellikler belli oldu. PUBG Mobile ne zaman güncellenecek?

    PUBG Mobile'ın yeni güncellemesinin tarihi açıktandı

    Sekizinci sezonun sonuna yaklaştığımız PUBG, 13 Eylül'de yeni bir sezona adım atacak. Bu yeni sezon ile birlikte de yeni bir güncelleme ve özellikler gelecek.

    PUBG Mobile 0.14.5 isimli güncelleme, büyük ihtimalle yeni sezona girerken yani 13 Eylül'de yayınlanacak.

    Yeni güncellemenin getireceği yenilikler ise, performans iyileştirmeleri ve Enfeksiyon Modu ile ilgili olacak. Tüm bunların yanında dokuzuncu sezon, yeni oyuncu, araç ve silahları da beraberinde getirecek.

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