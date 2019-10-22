Sina Afra Markafoni'yle ilgili özel açıklamalar yaptı!

23 ülkede hizmet veren Servcorp tarafından hayata geçirilen “Patronca Sohbetler” etkinliği, gazeteci- yazar Demet Cengiz’in moderatörlüğünde gerçekleşti. İlham verici başarı hikâyelerine imza atmış patronların, girişimcileri cesaretlendirmek adına kendi hikâyelerini aktardığı etkinliğin yeni konuğu Markafoni ve Tiko markalarının yaratıcısı ve Türkiye Girişimciler Vakfı (Girvak) Başkanı Sina Afra oldu. Girişimciler ve iş dünyasından isimlere seslenen Sina Afra, “Türkiye’nin uzun vadeli kalkınmasını sağlayacak en önemli iki unsur, eğitim ve girişimcilik. Biz bu iki kavrama yatırım yapamazsak, geleceği kaçırırız” ifadelerini kullandı.

Girişimciliğe nasıl başladığını anlatan Afra, “2005 yılında eBay’de Satın Alma Departmanı’nda çalışıyordum. O yıllarda gelecek vadeden şirketleri satın almak çok kolaydı. Üç saatlik bir konuşmanın ardından şirket sahiplerini ikna edebiliyordunuz. Bir gün dünyanın ilk dosya paylaşım sistemi sayılan KazaA’nın sahibi beni aradı. Telefonda, dünyayı değiştiren bir programın sahibi olduğunu, dünya çapında en çok indirilen programını satın alıp, alamayacağımı sordu. Ben de kendisine, bu denli büyük bir potansiyele sahip olan şirketini neden satmak istediğini sordum. Interpol tarafından arandığını söyledi… Başında El Kaide lideri Usame bin Ladin’in bulunduğu listenin 24. sırasında yer alan isimle görüşüyordum. Telif hakları nedeniyle hakkında dava üzerine dava açılan Niklas Zennström, dava masraflarını karşılayabilmek için bana şirketini satıyordu. EBay KazaA ve Skype’ı 2,6 milyar dolar ödeyerek aldı. Ertesi sabah uyandığımda ‘Ben girişimci olmak istiyorum’ dedim” şeklinde konuştu.

Markafoni’nin kapanmasını değerlendiren Sina Afra, “Markafoni’yi sattığım için üzülmedim. Başka girişimler aklımdayken, ileriye doğru adım atabilmek için böyle bir karar almam gerekti. Şirketin yüzde 60’ını 2011’de, tamamını ise 2014’te Güney Afrikalı bir firmaya sattım. Bu kadar beceriksizce yönetildiğini bilseydim, Markafoni’yi asla satmazdım” dedi.