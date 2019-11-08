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    HaberlerTeknoloji Haberleri HaberleriXiaomi sudan ucuz kablosuz şarj cihazını tanıttı
    08.11.2019 - 15:35 |

    Xiaomi sudan ucuz kablosuz şarj cihazını tanıttı

    İnovatif ürünlerinin yanı sıra uygun fiyat seçeneklerle yükselişe geçen Xiaomi, şimdi de ucuz bir kablosuz şarj cihazı duyurdu.

    Xiaomi sudan ucuz kablosuz şarj cihazını tanıttı

    Xiaomi'nin yeni kablosuz şarj standı, 20 watt'a kadar destek verebiliyor. Qi destekli bir akıllı telefonunuz varsa, Xiaomi'nin yeni ürünü kablosuz şarj için en uygun fiyatlı seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

    20 watt'a kadar güç sağlayan ürün, kullandığınız telefonun desteğine göre vereceği gücü sağlayabiliyor. Örneğin iPhone kullanıyorsunuz ve 7,5 watta ihtiyacınız var. Qi standardına uygun olan şarj cihazı, iPhone için 7,5 watt güç sağlayabiliyor. Bu nedenle ürünün şarj süresini de kullandığınız akıllı telefon belirliyor diyebiliriz.

    11 Kasım indirimleri sebebiyle yalnızca 11 dolara satılan bu ürün, yaklaşık olarak vergiler hariç 60 liradan satışa sunulacak. Kampanya bittikten sonra ise 14 dolara satılacak. Türkiye satış fiyatı ya da satılıp satılmayacağı henüz açıklanmadı.

      8 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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