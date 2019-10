Buket Aydın’a tweet var, askerimize yok!

Kanal D Haber’in sorumlusu ve anchorwomani Buket Aydın, Barış Pınarı Harekatı haberleri için Şanlıurfa Aşkale’ye gitti. Aydın, sınırdaki basın mensuplarına ateş açan teröristlerin attığı havan mermisiyle yıkılan evde çektirdiği fotoğrafı, “YPGattackedJournalist saldırsanız da buradayız” diye paylaşınca, onu eleştirenlerden biri CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu oldu. Bekaroğlu’nun, Aydın için attığı tweetler şunlar:









Tweet 1: Yaptığınız iş ciddi bir iş, bebekler ölüyor, siviller, askerler ölüyor, anne babaların gözleri ekranlarda çocuklarının haberlerini bekliyor. Siz sanki defileye çıkmış gibi poz veriyorsunuz. O kadar boyanmaya nasıl zaman buldunuz? Yazıklar olsun!



Tweet 2: Journalist Buket; şimdi bir ‘kahkaha’ atarım ama hiç zamanı ve yeri değil, bir de yanlış anlaşılır; insanlar ‘intikam alıyor’ sanır...



Bekaroğlu’nun yazdıklarını ‘kadına şiddet’ ya da Aydın’dan ‘İntikam’ amacıyla atılmış tweetler olarak yorumlamak mümkün. Barış Pınarı Harekatı’ndan sonra Bekaroğlu’nun Twitter’da yazdıklarına bakınca, karşınıza çıkanlar tartışılmayacak

kadar açık ve net.



CHP’li vekil, Donald Trump’ın Türkiye aleyhine açıklamalarını paylaşıp, Barış Pınarı Harekatı’nın Türkiye’ye zarar vereceğini yazdı. Aydın için iki tweet atan Bekaroğlu’nun, Suriye’ye giden askerlerimizin sağ salim gelmeleri, YPG/PKK’lıların havan mermileriyle şehit olanlar ve yaralananlara dair bir paylaşımını göremedim.



‘SEKSENLER’DE NELER OLACAK?









228’inci bölümüyle 27 Mayıs 2017’de ‘Final’ yaparak seyircisine veda eden ‘Seksenler’ yine, yeniden TRT 1 ekranında... ‘Seksenler’in ilk yayınını Swissotel’de dizi ekibiyle izledim, ilerleyen bölümlerde neler olacağına dair ipuçları aldım. Serhat Kılıç dışında oyuncu kadrosundan fire vermeyen yapıma ilerleyen bölümlerde İlker Ayrık da katılacak. Yeni ‘Seksenler’in ilk iki bölümünü izleyenlerin brandayla kaplı yerin üstünde yazan ‘Çok yakında’ duyurusu dikkatini çekmiştir. Açılacak o dükkanla birlikte diziye yeni karakterler de katılacak. Ancak ondan önce mahalleli, ‘Burada ne açılacak?’ diye bir yarışma açacak. Doğru tahminde bulunanlardan biri, 1998 Mercedes’in sahibi olacak. Yapımcı Birol Güven, “Orada ne açılacağını diziyi izleyenlere de soracağız. Bilenlere set ziyareti gibi çeşitli ödüller vereceğiz” dedi.



MABEYİN ET KEBAP FAST FOOD’A YENİLDİ



Yuvalamadan içli köfteye, meyve kebaplarından ayvalı pilava, havuç dilimi baklavadan şöbiyete kadar Gaziantep’e özgü tatları ilk İstanbul’a taşıyan Üsküdar Kısıklı’daki Mabeyin Et Kebap Restoran, internet sitesindeki şu duyuruyla müşterilerine veda etti: “Restoranımız 6 Ekim 2019 tarihi itibarıyla faaliyetine son vermiştir. Tüm müşterilerimize teşekkür ederiz.”

Kaşıbeyaz’ın ortağı Mustafa Demircan’ın 2003’te açtığı Mabeyin, müşterilerine sunduğu lezzetlerle yurt içinden ve dışından ‘En İyi Et Kebap Restoranı’ olarak birçok ödül kazanan bir mekandı. 60 personelin çalıştığı 600 kişilik Mabeyin; Recep Tayyip Erdoğan’dan Can Kıraç’a, Murat Ülker’den Aydın Doğan’a, Müzeyyen Senar’dan Ajda Pekkan’a kadar birçok ünlünün müdavimi olduğu bir yerdi. Mabeyin Et Kebap Restoranı kapatan Demircan, 280 kişilik bahçesi olan

köşkü satışa çıkardı.

Demircan’a, bu durumun sebebini sordum. Son yıllarda alkol servisini kaldırdığı için müşterisi azalan Mabeyin’in sahibi, toplumun fast food’a yönelmesi, ekonomik ve sektörel sorunlar nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını söyledi.



GÜNÜN SÖZÜ



“Uğraşma boşuna! Seni ancak gördükleri ve duydukları kadar anlayacaklar. Gördükleri, ancak kendi anladıkları kadarı olacak.” (Mevlana)