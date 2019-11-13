Bodrum halkı, yerlerde mermer kullanılması kararına tepkili

Yıl 2010.

Bodrum eski Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Çarşı Mahallesi’nde yeni düzenleme yapıyor ve “El değmişken yer kaplamalarını da değiştirelim, her yeri mermer yapalım” diyor.

Karşı çıkanlar, itirazlar.

Ortalık karışıyor karışmasına ama günün sonunda yerler mermer döşeniyor.

İlk zamanlar pırıl pırıl parlıyor zeminler.

Gelgelelim mermer, yapısından dolayı kolayca lekelenen ve zor temizlenen malzeme olduğundan yıllar geçtikçe tabir caizse leş gibi oluyor.

Evlerimizin içindeki mermerleri bile temiz tutmak için kaç takla atıyoruz.

Hal böyleyken sokaktakiler nasıl temiz kalsın.

Öte yandan, mermer ıslanınca inanılmaz kayıyor. Yürürken kaymayan, kayıp da düşmeyen yok gibi.

Benim de defalarca kaymışlığım var.

Şükürler olsun daha hiç düşmedim ama özellikle yağmurlu günlerde çok zorlanıyorum.

Ayrıca bu kaygan zeminde yaşlıların, çocukların ve engelli vatandaşlarımızın yürümesi hem zor hem de tehlikeli!

Ve sürprizzz!!!

Liman düzenlemesinde zeminler mermer olacakmış.

Yıl 2019.

Bodrum Limanı’nda yapılacak yeni düzenlemeler kapsamında (Bence de yeni bir altyapı ihtiyacının doğduğu aşikar) Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na üç alternatifli döşeme projesi sunuluyor.

Bunlar: Andezit, bazalt ve mermer.

Kurul, andezit ve bazalt taşlarının Muğla bölgesine ait olmadığı ve antik dönemlerden bu yana bölgede mermer kullanıldığı gerekçesiyle yer döşemelerinin mermer olmasına karar veriyor.

Belli ki kurul üyeleri ne halihazırdaki mermer zeminde yürümüş ne de bu mermerler yüzünden geçtiğimiz 9 yıl içinde insanların başına neler geldiğinden haberdar olmuşlar.

Sayın kurul üyeleri, her ne kadar yüzeyi işlenmiş mermer kullanarak kayma sorununu minimize edeceğinizi söyleseniz de Bodrum halkı, aynen 2010 yılındaki gibi, bu uygulamaya da tepkili ve yerler mermer olsun is-te-mi-yorrrr!

“Bizi burada yaşayanlar seçti ve bu yetkiyi de bize onlar verdi” deyip, bu argümanla yetinmek ve yine bu doğrultuda kararı uygulamaya geçmek, yerel yönetimlerin en büyük darboğazıdır.

Bu açıdan, belediyeler aldıkları önemli kararlarda orada yaşayanların görüşlerine kesin olarak başvurmalı ve sadece teknik yol göstericilere dayalı olarak karar vermemelidir.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın, her fırsatta sahaya indiğini, vatandaşlarla olan iletişimini ve gerek hemşerilerinin gerekse dışarıdan gelen yeni Bodrumluların öneri ve şikayetlerine de açık olduğunu, en azından, kendi ifadelerinden dolayı biliyoruz.İşte bu sebepten, mermer zemin konusuna da hassasiyetle yaklaşacağını düşünüyorum.

Bodrum’da ‘çirkinleştirme ve bu çirkinliğe göz yumma’ sorunu var!

Zaten tek tük kalan taş binaların bir kısmı işletmelere kiraya verilmiş durumda.

Bunda hiçbir sorun yok elbette.

Sorun, “Bodrum’un ruhunu bilmeyenler tarafından başkalaştırma, bilenler tarafından da şimdiye kadar, başkalaşmasına izin verme veya göz yumma” sorunu!

Hangi akıl, taşları özenle tek tek döşenmiş, buram buram eski ve emek kokan, göz zevkinizi okşayan bu yapıların ön bahçe cephelerini, açılır-kapanır pergola sistemiyle görünmez hale getirir.

Dışarıdan baktığınızda hantal, sevimsiz ve üstelik içleri boş koca koca akvaryumlar.

Geçenlerde dikkatimi çekti, Bodrum’un en güzel taş binalarından birinin önünde de çalışmalar başlamış ve hatta doğum yaklaşmış bile.

Yani, nur topu gibi bir akvaryumumuz daha oluyor.

Hayırlara vesile olsun!

Geçtiğimiz yıl bir diğeri de “binası bir kabahat işlemiş de karatma cezası almış” gibi, kara kara camlarla kapatmıştı güzelim binanın önünü.

Neymiş kışın daha çok iş yapabilmek için daha fazla kapalı alana ihtiyaç varmış.

Bu yıl o işletme yok.

Çünkü iş yapamadı.

Çünkü daha çok iş yapmak için birincil ihtiyaç daha fazla kapalı alan değil.

Asıl ihtiyaç “Müşteri ne istiyor, ben ne veriyorum, taahhüt ettiklerimin standardını koruyabiliyor muyum?” sorularıyla samimi olarak yüzleşebilmektir.

Öte yandan bazıları da baya bilinen marka olmalarına rağmen binanın büyük bir bölümünü kaplayan kocaman kocaman tabelalar kullanıyorlar.

Binanın dokusuna veya tarzına uygun, daha kibar daha küçük ve ayrıca güzelim binayı ön plana çıkaracak tabela kullansalar, çok şık bir hareket olmaz mı?

“Demir Kazıklar”

Geçtiğimiz hafta başında Neyzen Tevfik Caddesi’ne yol boyunca “demir kazıklar” çakıldı.

Millet birbirine sorup durdu, “Bunlar ne, niye yapıldı?” diye. Hala da soruyor. Bu kazıkların şantiye alanını gizlemek için yapıldığından kimsenin haberi yok, sadece varsayımlar var.

Bu yolun bir başına bir sonuna minik de olsa açıklayıcı levha koysaydınız çok makbule geçecek.

Merak, dedikodu üretir aman dikkat edin!