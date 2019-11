‘Işık oyunları’yla enerji tasarrufu!..

Ford, gelecekte elektrikli araçların daha az tüketmesi ve daha uzun yol alabilmesi için “ışık oyunları” aracılığıyla farklı bir yol deneyecek!





Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford, bir yandan elektrikli ve hibrit model atağına girişirken, diğer yandan da farklı testlerle araçların “tek şarjla gidebileceği yol”un artırılmasına çalışıyor. Ford’un son tanıttığı ticari araç konsepti, işte tam da bu amaçla geliştirilmiş.









“Ford Transit Smart Energy Concept” adını taşıyan araç, her ne kadar sıradan bir minibüs gibi görünse de, içinde farklı teknolojiler saklıyor. Elektrikli olan bu konsept, “akıllı” iç mekan aydınlatmasına sahip. Şirketin Köln’deki mühendisleri, laboratuvar ortamında yaptıkları çalışmalarda, “kırmızı” ve “mavi” iç aydınlatma sayesinde daha az klima ya da kalorifer kullanımıyla enerji tüketiminin azaldığını iddia ediyor. Bunun küçük bir “aldatmaca” olduğunu kabul eden Ford mühendisleri, mavi ışığın sıcak havalarda yolculara “serinlik” hissi verdiğini, kırmız iç aydınlatmanın da soğuk havalarda insanlara “sıcaklık verdiğini”, böylelikle ısıtma/soğutma sistemine daha az iş düşeceğini belirtiyor.









Yakında yol testlerine da başlanacak bu sistemle, özellikle ABD gibi klimanın çok kullanıldığı ülkelerde tek şarjla alınan yolun yüzde 50 artmasının mümkün olacağı öne sürülürken, elektrik motoru ve kabin içinde açığa çıkan sıcaklığı değerlendirebilen bir sistemle de, bu rakamın yüzde 65’e bile çıkabileceği iddiası var. Bu arada sürgülü kapılar açılır açılmaz klimanın durması sayesinde de belirli bir oranda tasarruf sağlanacağı iddia ediliyor.



Tabii en can alıcı nokta da, aracın arka koltuklarının ısıtıcılı olup, bunun için enerjiyi, aracın aküsü yerine tavandaki güneş panellerinden alabiliyor olması. Bu paneller, iç ışıklar ve kaloriferi de çalıştıran aküleri şarj ediyormuş.



Cam kırılması bahane, siparişler şahane!



Geçtiğimiz haftanın en önemli otomotiv olayları arasında yer alan Tesla’nın “Cybertruck” modeli ve onun kırılan camlarının, araca duyulan kamçılamış gibi görünüyor. Şirketin kurucusu olan ve bizzat yaptığı tanıtımda aracın “zırhlı” olduğu söylenen camlarının kırılması karşısında soğukkanlılığını koruyan Elon Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamada, bu aracın ilk 48 saatte “reklamsız” olarak 146 bin adetlik sipariş olduğunu duyurdu. Musk, bu siparişlerin yüzde 42’sinin “çift motorlu”, yüzde 41’inin üç motorlu, yüzde 17’sinin ise giriş seviyesi olan tek motorlu versiyonu tercih ettiğini belirtti.









Bununla birlikte her ne kadar Musk, aracın 150 bine yakın sipariş aldığını duyursa da, söz konusu tanıtım ve cam kırılması sonrası net servetinin bir günde 768 milyon dolar düştüğü öne sürülüyor. Ancak “cam kırıklı tanıtım”ın da, bir pazarlama başarısı olduğunu savunanlar var, hemen söyleyelim. Cybertruck 2021’in sonlarında satışa sunulacak.



Civic HB de tazelendi



Honda, Türkiye’de üretilen Civic Sedan’ın ardından makyajlanan Civic Hatchback’i de Türkiye’de satışa sundu. 181 bin 200 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan makyajlı Civic HB, tek motor seçeneğiyle getiriliyor.









Uygulanan tasarım güncellemeleriyle daha sportif ve çekici bir görünüme kavuşan Civic HB, aslını korumakla birlikte, sis farlarının etrafını çevreleyen simetrik hava girişi ve küçük dekoratif gövde rengi çıtalar gibi yeni detaylara sahip oldu. Bunun dışında makyajla birlikte Civic HB’in 17 inç’lik jantları daha sportif görünüm kazanırken, renk seçeneklerine yeni bir mave eklenmiş. 8 yöne ayarlanabilir elektrikli koltuklarla konforu artan Civic HB’de, Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonu sunan gelişmiş bilgi-eğlence sistemi mevcut. Bununla birlikte Honda, müşteri talepleri doğrultusunda bilgi-eğlence ve iklimlendirme sistemine ait kontrolleri, ilave düğmelerle daha da kullanışlı hale getirmiş.









Sadece 1.5 lt turbo beslemeli benzinli motorla satılacak Civic HB, 182 PS güç ve 240 Nm tork üretiyor. Bu motor, CVT şanzımanla fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 6.0 lt tüketiyor.



Fiorino’ya LPG ekonomisi









Tofaş’ın ürettiği Fiorino modelinin 1.4 lt benzinli motora sahip versiyonuna LPG seçeneği de eklendi. Sınıfının ilk ve tek fabrika çıkışlı LPG’li modeli olan versiyon, “Fiorino Eko” adıyla satışa sunuldu. Bu isim, ona, çevreci bir yakıt kullanması ve düşük kullanma maliyetleri sunması nedeniyle verilmiş.

Yüksek güvenliğe sahip Fiorino Eko, Fiat Professional garanti şartları kapsamında, 3 yıl - 150 bin kilometre garantisiyle yollara çıkıyor. Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş Fabrikası’nda özel olarak tasarlanmış “Eko Butonu” sayesinde benzinden LPG’ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor. Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilecek Fiorino Eko’da fonksiyonel yakıt dolum noktası ile yakıt dolumu depo kapağından kolaylıkla yapılabiliyor.