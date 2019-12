İzmir’in zafer haftası

Göztepe cumartesi akşamı sadece Galatasaray’ı değil, Serkan Tokat’ı da yenmek zorundaydı ve öylede oldu. Göztepe’nin Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maçta hakem Serkan Tokat Göztepe’nin 90 dakika boyunca 6 faul’üne 4 sarı kartla cevap verirken, Devre arasına girerken Göztepe lehine iki penaltılık pozisyonunu es geçti. VAR’a hiç ihtiyaç duymadı bile. Maçı 6 dakika uzatması bile Galatasaray’ın Şanlı Göztepe’ye boyun eğmesine engel olamadı.

***

Göztepe en uzun gecede muhteşem taraftarıyla birlikte özellikle İlhan Palut’un yönetiminde muhteşem bir gece yaşattı futbolseverlere. Aynı zamanda da Göztepe, Bornova Stadı’na da görkemli bir galibiyet ile veda etti.Göztepe’nin, 14 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselmesinde Bornova Stadı’nın büyük rolü var bunu es geçemeyiz. İzmir’in statsızlık özlemini bir nebze dindiren Bornova Stadı’nın ambiyansında Süper Lig’de harika işlere imza attı sarı kırmızılılara Bornova Stadı hep uğur getirdi.

***

İzmir’de futbol oynayacak Stat bulamayıp şehir şehir gezilen dönemde Bornova Stadı’nı büyük emeklerle kazandıran Bornova’nın eski Belediye Başkanı Olgun Atila’ya elbette teşekkür borçluyuz. Umut ediyorum ki bütün belediye başkanlarımız İzmir sporunun marka değerini daha da arttıracak yep yeni projelere imza atarlar. Bir çift sözüm de İzmir’in ekmeğini yiyen, havasından suyundan yararlanıp bu kentte parasına para katan İşadamlarına. İzmir’in bir çok köklü kulübü var destek bekleyen, elbette para sizin paranız buna karışacak değilim ancak İstanbul takımlarına sponsorluk desteğinizin bir bölümünü de İzmir kulüplerini daha da güçlü hale getirebilmek adına onlara da ayırabilirsiniz.

***

Uzun lafın kısası bu zafer muhteşem oldu. Bornova’ya harika veda. Yeni zaferler ve destanlar için Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’ni sabırsızlıkla bekliyoruz. Yolun açık olsun Şanlı Göztepe.

Menemenspor destanı

Elbette Göztepe gibi bu sezon ilk kez çıktığı TFF 1. Lig’de harikalar yaratan adeta dar bütçesi ile destanlar yazan Ekol Göz Menemenspor’u es geçemeyiz. Menemenspor lige başladığında herkesin beklentisi ‘Çıktıkları gibi düşerler’ di. Öyle olsun diye de var gücüyle çalışan, bütün mesaisini onlara nasıl çalım atarıza harcayan karanlık eller de yok değildi. Ancak onlar Tahir Şahin önderliğinde ve genç Teknik Direktör Cenk Laleci ile sadece saha içine odaklanarak 10 haftadır yenilgi yüzü görmeyip 28 puanla TFF 1. Lig’in ikinci sırasına yerleştiler bile. Gerçekten bu bir yürek işi. Cenk Laleci önderliğindeki takım ışıl ışıl parlıyor. Başta kaleci Selmani, Alberk, Canberk, Mustafa Çeçenoğlu, Ali Özgün. Ali Keten. Mehmet Boztepe, Taşkın, Ercan, Tayfun, Murat ve Kaptan Taşkın...

Onlar Menemen’in gurur kaynakları ve hem büyük alkışı hem de büyük desteği sonuna kadar hak ediyorlar. Başarılarınız daim olsun yenilmezler ordusu...

Büyük Altay geliyor...

Gerçekten son dönemde İzmir takımları yükselişe geçti. Futbolun ilk oynandığı kent unvanını elinde buluduran İzmir’e de bu başarılar gerçekten çok yakışıyor. Son olarak Altay’da bu hafta yüzümüzü güldüren ekip olma başarısını gösterdi. Hem de 6 hafta sonunda zorlu Erzurum deplasmanından 3 puanı 3 golle alması büyük başarıydı ve Play Off hattıyla arasındaki farkı eritti. Altay’ın gerçekten güçlü bir kadro yapısı var. Ali Tandoğan ile birlikte güzel günlerin başlayacağının sinyallerini veriyorlar. Elbette galibiyet kadar çok daha önemli olan Marco ve Leandrinho’nun dönüşü, genç Cihan’ın kazanılması büyük önem teşkil ediyor. Büyük Altay’ın özellikle ligin ikinci yarısında çok daha başarılı işlere imza atacağına inancım tam. Bunu başaracak güce de sahipler. Başta genç başkan Özgür Ekmekçioğlu ve ekibi Altay için geceli gündüzlü mesai harcıyorlar. Umut ediyorum ki tıp kı Göztepe, Ekol Göz Menemenspor, Altay gibi İzmir’in köklü kulüpleri Karşıyaka, Bucaspor, Altınordu’da daha da güçlenerek başarı merdivenleri tırmanır ve İzmir’i geçmişte olduğu gibi Süper Lig’de 5 takımla temsil ederler. En büyük arzum ise Alsancak Stadı’nın da bir an evvel İzmir ve Türk futboluna kazandırılması ve İzmir kulüplerinin adından çok daha fazla bahsetirmesi... Haydi İzmirliler izmir kulüplerine her zamankinden daha fazla sahip çıkın...