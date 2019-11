İki belaya bir yazı

Aynı düşünceyi paylaşan bazı insanlar grup kurup aralarında internette mail’leşiyorlar. İyi fikir. Eminim hayatları uzuyordur. Zihinlerine açıklık, kelimelerine kanat diliyorum. Ama ben düşüncelerini duymak istemiyorum.

Ama onlar bana sormadan beni de listelerine ekliyorlar. Her gün aldığım 300-400’e mail’in beş onu hariç hepsi bu çöplerden meydana geliyor.

Bu listelerden çıkmak da mümkün değil. Ya çıkma seçeneği tanımıyorlar (oysa tanımaları lazım). Ya çıkma seçeneği var ama kullanmamanızı önleyecek bir mekanizma kuruyorlar ve şöyle bir tepki, alıyorsunuz We are unable to deliver the message from metin.munir@milliyet.com.tr

to HABERVER@yahoogroups.com.

Türkçesi: Boşuna uğraşma, çıkamazsın.

Ya, en iyi halde, birkaç saatliğine çıkıyorsunuz, sonra gene ekleniyorsunuz.

Bu zibilin çoğu Yahoo ve Google kaynaklı. HABERVER@YAHOOGROUPS.COM, aydinlik-gelecek-hareketi@googlegroups.com, e-yediiklim@yahoo.groups, domino_etkisi@googlegroups.com, Kuvayi-Milliye-Hareketi@yahoogroups.com

Kendi seslerine âşık ve düşünceleriyle mest olmuş bu kenemsi arkadaşlara bir mesajım var: Bu güne kadar bir tek mail’inizi okumadım ve bundan sonra da okumayacağım. Kendim dahil hiç kimsenin düşüncesi beni ilgilendirmiyor, düşünceleri beni ilgilendirenler dışında.

Telefona gelen mesajlar

İkinci terbiyesizlik Turkcell’e ve onun aracılığıyla telefonuma mesaj gönderen şirketlere ait.

Muhtemelen diğer telefon şirketleri de aynı terbiyesizliği yapıyorlar ama onlara abone olmadığım için (çok şükür) birinci el deneyimim yok. Her gün, ama özellikle cuma günleri, defalarca telefonumdan mesaj sinyalleri geliyor. Açtığımda bana mal ve hizmet satmak isteyen şirketlerin ve bankaların mesajlarını görüyorum.

Bankalarda (mesela Garanti ve Halk) hesabım yok ama bu onların bana kaçırmamam gereken fırsatlar sunmasına mani değil. Mağazalardan da bana mesaj yollamalarını istemedim.

Daha önemlisi, onlar (Ağaoğlu, Damat-Tween, Garanti Bank, Halk Bankası, Beymen, Kanyon, Bonus, Banana Republic, Marks &Spencer, Gap, Ekavart, Balizza, Benetton, vs.) “Seni mesajla taciz edebilir miyiz?” diye sormadılar.

Turkcell’e telefon edip beni bu beladan kurtarmalarını istedim. Mesajı yollayan şirkete müracaat etmemi istediler. Kendileri yapamazmış. Kendileri, yapamaz tabii. Aldıkları paraya bakıyorlar. Hayatımın işgaline aracı olmaları umurlarında değil.

Yollayan firmalar mesajlara “Beni rahatsız etmeyin” cevap yazmaya çalıştım ama, tabii, gitmedi.

Onun için onlara diyorum ki: “Sizi seviyorum. Ama anlaşalım: Siz bana mesaj yollamayın, ben de size mesaj yollamayım.

Bu mesaj ve mail kirliliğinden bir ben mi şikâyetçiyim? Telekom Kurulu diye bir şey var mı?