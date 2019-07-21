Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta geri giden Merkür Güneş’le birleşirken sezgilerimizin yol gösterebileceği değişikliklerle karşılaşabiliriz. 23’üyle birlikte, Aslan burcu başlarken kendimize güvenebileceğimiz bir atmosfer gelişiyor. İlişkilerimizde dengeli olmaya bakalım. 25’i verimli bir gün olabilir. Mesleki konularda ve iletişimde kendimizi güçlü şekilde ortaya koyabiliriz. Kazanç sağlayabilecek olanaklar çıkabilir. Beklenmedik durumlar yönümüzü etkileyebilir.

AY TAKVİMİ

21 Temmuz Pazar Bugün bizi hayallere götüren çok şey var.

22 Temmuz Pazartesi Günün ilk yarısında dışsal etkilere çok daha açığız.

23Temmuz Salı Düşüncelerimizi yayma konusunda oldukça hızlı ve savaşçı da olabiliriz.

24 Temmuz Çarşamba Aşırı duyarlılıkların farkında olmalıyız. Dengede kalmaya bakalım.

25 Temmuz Perşembe Bugün özellikle iş hayatında ani değişiklikler gündeme gelebilir.

26 Temmuz Cuma Göstereceğimiz kararlılık sayesinde çok şey yapabiliriz.

27 Temmuz Cumartesi Bugün hareket ve iletişim öne çıkmakta. Sosyal alanda çok şey yapabiliriz.