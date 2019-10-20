Bu hafta size ne getirecek?

Bugünlerde dikkat çekici ve çok hızlı gelişmeler devam ediyor. Pazartesi günü bizi harekete geçiren, hedeflerimize odaklandığımız bir gündeyiz. Bu dönemde savaş gezegeni Mars ay düğümleri ile kare açı yaparken, ister istemez kendimizi önemli kararların ve seçimlerin ortasında bulabiliriz. Ailevi ve evlilik gibi önemli konularda harekete geçmek durumunda kalabiliriz. 23’ü sonrasında Akrep burcu başlarken olaylar karşısında daha dikkatli olmaya başlayacağız.

Ay takvimi



20 Ekim Pazar Oldukça hassas olabiliriz. Ancak bizi duygusal açıdan test eden durumlar da var.

21 Ekim Pazartesi Bugün elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içindeyiz.

22 Ekim Salı Kişisel konularda biraz daha esnek olmakta fayda var.

23 Ekim Çarşamba Günün ilk yarısını daha iyi kullanmaya bakalım.

24 Ekim Perşembe İş hayatında daha etkin, verimli olmak mümkün.

25 Ekim Cuma Çok değişken şartlar var. Yeni bir şey öğrenmek imkanı olabilir.

26 Ekim Cumartesi Riskli bir gündeyiz. Ortaklı konulara özellikle dikkat edelim.















