Bu hafta size ne getirecek?

Bu hafta Oğlak burcundaki stelyum dikkatlerimizi düzen, sorumluluk ve gerçekçilik gerektiren konulara çekiyor. Merkür de işle ilgili kararları, planlama gereğini anlatmakta. Ocak ayının ilk günleri oldukça hareketli. Düşüncelerimizi pratik ama buluşçu şekilde ortaya koyabiliriz. 3’ünden itibaren içinde inançların, ideolojilerin olduğu konular daha hararetli hale gelebilir. Fikirlerimizde ateşli, coşkulu olabiliriz. Bu dönemde pek çok alanda planlı, sistemli davranmak durumundayız.

AY TAKVİMİ

29 Aralık Pazar Düşüncelerimizde kararlıyız. Gelecek yönünde plan yapabiliriz.

30 Aralık Pazartesi Öğle saatlerinde biraz daha yapıcı ve sakin olmaya bakalım.

31 Aralık Salı Şartlar çok destekleyici olmayabilir. Daha iyimser olmaya gayret edelim.

1 Ocak Çarşamba Olaylara kendi akışı içinde, daha kabullenici şekilde yaklaşabiliriz.

2 Ocak Perşembe Kişisel girişimler için hareketli bir gündeyiz. Cesur davranabiliriz.

3 Ocak Cuma Bugün kişiliğimizi ortaya koyabileceğimiz pek çok fırsatlar var.

4 Ocak Cumartesi Yeni fikirler heyecan yaratabilir. Beraberliklerimizde de daha heyecanlıyız.