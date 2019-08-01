JÜRİNİN AHKAM KESMEDİĞİ YARIŞMALAR

Jürinin ahkam kesmediği yarışmalar var. İki format buna izin vermiyor. Sen orada otur, yarışmacı ter içinde kalsın, yok öyle şey... ‘Sen de o yarışmanın ne olduğunu göreceksin’ diyor. Biri Kanal D ‘Benimle Söyle’... Apartman boyu jüri üyesinin sahne üzerinde heyecandan titreyen yarışmacıya oy vermesi sonra kenara çekilmesi söz konusu değil. İzlerken, “Senin bu söylediğin şarkıyı yarışmacı söylese puan verir misin?” diye soru işareti bırakması yarışma formatının akıllı bir iş. Benzer bir durum FOX’ ta yayınlanan ‘The Taste’ de mevcut... Burada jüri üyeleri kendi ekibindeki yarışmacılarla birlikte yarışıyor. Misafir ünlü bir şef ve yarışmacılar yemekleri yapıyor, jüri üyeleri onlarla birlikte tüm ‘işkenceyi’ çekiyor. Hatta son bölümde Rafet Şef yarışmacısı Eren Babataş’ın yemeklerini yaparken, “Dokunamıyorum, bu nasıl bir işkence?” dediğini duyduk. Ter içinde kaldı, tepindi. Yarışmacılarıh neler çektiğini jüri üyelerine hissettiren bir format olması, izleyici gözünde yarışmayı daha ‘demokratik’ bir hale sokuyor.











‘The Taste Türkiye’ bitti mi?

‘The Taste Türkiye’, final yaptı. Muhittin kardeşimiz birinci oldu. Her daim Mustafa kardeşimize karşı bir sempatim oldu. Foça’ da sıkıldıkça kaldığımız Lola 38... Reklam yapıyorum çünkü herhangi bir yer değil. 1891 yılından bugüne tam 122 ayakta kalmış, girdiğinizde tüm hatıraları canlı sizleri karşılayan ülkemizdeki ender konaklama mekanlarından. Sahibi beni otelin hemen yanı başında bir köfteciye göndermişti. Eski kasap işler iyi gitmemiş, iflas etmiş ve işine lokantacılık yaparak devam ettiriyor. İştah köfte yaparken ve sunumda tavan yapıyor, oturduğunuzda acıkıyorsunuz. Mustafa kardeşimizi de ben bu ustaya benzettim. Birgün onun elinden yemek isterim valla... Neyse, bu hikayeyi de araya soktuk. Ev ahalisi pek beğendi bu formatı... Ben de sordum, “Ne olacak devam edecek mi?” diye...”Bir aksilik olmazsa, ikinci sezonda da ekranda” dediler. “Peki ne zaman?” dedim “Bir ay içinde” cevabını aldım.















